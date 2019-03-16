Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi16 Mart 2019 Cumartesi 23:57
ANKARA (AA) - Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini bildirdi.
Bush, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığını belirtti.
Terör saldırısında hayatını kaybeden kurbanların kimliklerinin aileleriyle paylaşıldığını kaydeden Bush, kimlik bilgilerinin kamuoyuna açıklanmadığını ifade etti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.
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