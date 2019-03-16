Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4 Ürdünlü hayatını kaybetti

AMMAN (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye dün düzenlenen terör saldırısında 4 Ürdünlü yaşamını yitirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4 Ürdün vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimleri paylaşılmadı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı terör saldırısında resmi açıklamalara göre, farklı uyruklardan 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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