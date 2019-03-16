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Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4 Mısırlı hayatını kaybetti

16 Mart 2019 Cumartesi 14:25
Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4 Mısırlı hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 4 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Göç ve Yurt Dışındaki Mısırlılar Bakanı Nebile Mekrem Abduşşehid, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır’ın Yeni Zelanda Büyükelçisi Tarık el-Vesimi’nin dünkü terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ile görüştüğünü kaydetti.

Abduşşehid, Büyükelçi El-Vesim’in olayda ölen Mısırlıların sayısının 4 olduğunun kesinleştiği bilgisini kendilerine aktardığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin nakil ve defin işlemlerinin her aileden birer kişinin gözetiminde salı gününden itibaren başlayacağını ifade eden Bakan Abduşşehid, olayda hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklamazken, şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Dün Mısır’da yayın yapan bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Bakan Abduşşehid, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin içinde Mısırlıların olup olmadığı konusunun netlik kazanmadığını söylemişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı terör saldırısında farklı uyruklardan 49 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:25
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