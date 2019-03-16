Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ünlü isimlerden tepki

İSTANBUL (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına sanatçılar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Şarkıcı Ricky Martin, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp, 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu 'saldırgan' ya da 'radikal' olarak nitelendirirken 'terörist' diyemiyor. Neden ? Çünkü o bir Müslüman değil." ifadesini kullandı.

ABD'li sanatçı Yusuf İslam da, sosyal medya hesabından, "Christchurch'da ne olduğunu görmek çok yürek burkucu. Allah barış içinde kendisine ibadet etmek için camiye gelen ruhları korusun. Şimdi hangi delilik yayılıyor? Hayatını kaybedenlerin bir sonraki durakları cennet olsun." mesajını paylaştı.

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain de Instagram hesabından, şu paylaşımı yaptı:

"Şu an duygularımı tarif edemiyorum. Kızgın ve kalbi kırılmış. Bunu kim yaparsa yapsın fark etmez! Hangi renkten, etnik kökenden, ideolojiden veya inançtan olduğun, beyaz, kahverengi, siyah, Yahudi, Hristiyan, Müslüman veya ateist olman da önemli değil! Sen bir hasta katilsin ve affedilmez davranışların yüzünden cezalandırılabilirsin."

Müzisyen Sami Yusuf da, "Çok korkunç bir terör eylemi. Dualarım ve aklım Yeni Zelanda'daki kardeşlerimle." ifadesini kullandı.

- "Saldıranlar hiçbir dine mensup olamazlar"

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabındaki paylaşımında, Yeni Zelanda'da şehit olanlara rahmet dileyerek, "Hangi dinde olursa olsun, bir insanın en savunmasız anı dua ederkendir. Allah'ın evinde, huzurunda, dua anında saldıranlar hiçbir dine mensup olamazlar ve insan da değillerdir." yazdı.

Şarkıcı Demet Akalın, "İnsanın kanı donuyor. Kansız. Tüm belalar üstüne olsun mübarek cuma günü. İnanılmaz üzgünüm." paylaşımında bulundu.

Oyuncu Berna Laçin ise Yeni Zelanda katliam etiketiyle paylaştığı mesajda, "Şimdi gördüm. Allah'ım bu nasıl bir katliam. Bu nasıl bir vahşi terör. Allah'ım sabır ver." ifadesini kullandı.

Yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da yaptığı paylaşımda bu saldırıların asla unutulmaması ve unutturulması gerektiğine işaret etti. Yenişehirlioğlu, "Türkiye birliğini ve bütünlüğünü koru. Zira vahşi dünyanın önündeki tek engel Türkiye'dir. Bizi asla yıkamayacaksınız. Bizi asla tarih sahnesinden silemeyeceksiniz. Biz her daim rahmet medeniyetimizle var olacağız. İslam ilelebet var olacak." ifadelerine yer verdi.

Yönetmen ve yapımcı Emre Konuk da "Yeni Zelanda'daki terörist saldırısında yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Tasavvuf müziği sanatçısı Mustafa Demirci de Yeni Zelanda'da yapılan katliamı lanetlediğini belirterek, "Allah'ın, meleklerin, bütün insanlığın, zerreden kürreye bütün varlıkların laneti bu katillerin üzerine olsun. Ümmetin başı sağ olsun." şeklinde tepki gösterdi.

- "Tarihe geçecek kara bir leke daha"

Sanatçı Ömer Karaoğlu da Twitter hesabından, "Tevhide, vahye ve hakikate sırtını dönenlerin icat ettikleri dünya görüşlerinin vahşetlerini tahmin edemezsin. Kuşkun olmasın ki akıbet muttakilerindir." şeklinde paylaşımda bulundu.

Şarkıcı Ayşegül Aldinç de Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye yapılan terör saldırılarını nefretle kınadığını, bugün Mersin Sanatçılar Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan konserini iptal ettiğini duyurdu.

Yazar ve şair Senai Demirci de Twitter hesabından, "Kabalığın ve şiddetin kararttığı yeryüzünde, iyiliği ve inceliği ayağa kaldırmak için kıyama duran kardeşlerimizi vurdular. Kuşlar vurulabilir ama uçuş hep göklerdedir. Kendisini öldürmeye geleni dirilten alemlere rahmet Muhammed-i Emin'in yanındayız daima." ifadelerini kullandı.

Şair ve sunucu İbrahim Sadri de, sosyal medya hesabından, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan alçak terör saldırısında, ibadet ederken katledilerek hayatlarını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Mevladan rahmet diliyorum. Bu çok büyük bir acı. Kahrolsun bu acımasız zalimler." yazdı.

Müzisyen Umut Mürare de "Tarihe geçecek kara bir leke daha. İslam düşmanlarına, Müslümanları öldürmeyi bir oyun ve eğlence gibi gören bu alçak zihniyete, lanet olsun." paylaşımında bulundu.

Oyuncu Eren Vurdem de Twitter hesabından şunları yazdı:

"Yeni Zelanda'da cuma namazını kılmak için toplanan Müslüman kardeşlerimize yönelik vahşi terör saldırısını kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu insanlığa yapılmış bir vahşettir."

Radyo programcısı Mehmet Gezegen ise bu vahşetin kişisel bir terör cinneti diyerek geçiştirilmemesi gerektiğine işaret ederek, "Yeni Zelanda'da Müslümanlara yapılan bu saldırı karşısında en şiddetli tepkiyi dünya barışı için, başta Papa olmak üzere Hristiyan dünyası ve halkları göstermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Mehmet Emin Kadıhan da Twitter hesabından, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni Zelanda'daki onursuz olayın ardından bir sürü şey okudum. Görüntüleri izlerken kanımın donması bir yana, olayla ilgili sözüm ona bazı yurdum insanlarının yorumları daha feci bir halde. Olayı ülkemizin siyasi iktidarının oyunu olarak niteleyenlerden tutun da 'keşke Türkiye'ye gelip bütün camileri temizlese !' şeklinde şeref ve edepten uzak yorumlar yapanlar da var. Malum olayın terör saldırısı olarak kabul edilmesi için ülkemizde olması mı gerekiyor illa ki ? Bu nasıl bir kafa ? Bu nasıl bir zihniyet ve bu nasıl bir insanlıktan kopmuşluktur. Şeref yoksunu yaratığın biri içi yıkanmış kafasına taktığı kamerayla anbean canlı kayıt yapıyor ve çağımızın hastalıklarından biri haline gelen şiddet içerikli bilgisayar oyunları gibi katliam yapıyor. Hem de bir ibadethanede, hem de direkt olarak İslam'a karşı, dünya seyretti. İşin ilginç taraflarından biri de şu ki hemen her gün ülkemiz ve dünya gündemi ile alakalı bir sürü konuda sözünü sakınmadan ve taraf tutmadan görüş bildiren bazı medya organları, şu saate kadar tek kelime dahi etmiş değiller. Neden susuyorsunuz hanımlar beyler? Savunduğunuz ideolojiye yönelik bir saldırı olmadığı için mi susuyorsunuz? İnsan haklarına ve düşünce, inanç özgürlüğüne ya da dünya barışına karşı değil mi bu saldırı?"

Karikatürist yazar Hasan Aycın da Twitter hesabından, "Batı, İslam'ı hedef göstererek içinde bir canavar yarattı.

Yeni Zelanda'da ya da nerede olursa olsun sırf Müslüman oldukları için öldürülenlere selam ve rahmet olsun." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına karşı ayrıca yönetmen Murat Saraçoğlu, şarkıcı Göksel, ressam Hülya Yazıcı, oyuncu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez ve Fransa'nın en çok izlenen "The Voice" adlı ses yarışmasında türbanıyla sahne alan şarkıcı Mennel de sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.









