Yeni Zelanda’daki terör saldırısına kınama

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişi için Muş’ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muş’un Hacı Şeref Camiinde Cuma namazının ardından Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılında. Namazlarını eda eden cemaat, daha sonra hayatını kaybeden 50 kişi için dua etti. Ardından Muş Selam-Der tarafından cami bahçesinde düzenlenen basın açıklaması metnini okuyan Bülent Balkaya, İslam düşmanlarının her fırsatta Müslümanlara saldırmayı hedeflediklerini belirterek, “Gün geçmiyor ki, İslam düşmanları; İslam’a ve İslam’ın kutsallarına karşı, beslemiş oldukları kini kusmasınlar. Ellerine geçen her fırsatta, Müslümanlara saldırmayı şiar edinenler, en aşağılık bir biçimde İslam’a ve İslami değerlere saldırmaktadır. Geçtiğimiz cuma günü; Yeni Zelanda’da, cuma namazı esnasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, onlarca kardeşimiz şehit edildi ve onlarcası da yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren caniler, bu katliamı bütün dünyanın gözü önünde, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile gerçekleştirdi. Geçmişten günümüze değin, İslami değerleri hiçe sayan, İslam’a ve onun kutsallarına her türlü saldırıyı gerçekleştirenler, yine aynı küstahlıkla Müslümanlara saldırmıştır” dedi.

“Bu saldırı; faşist bir zihniyetle, vahşice ve canice yapılan bir katliamdır”

Yapılan terör saldırısının canice bir eylem olduğunu aktaran Balkaya, “Bu saldırı; faşist bir zihniyetle, vahşice ve canice yapılan bir katliamdır. Vahşice saldırıda bulunan alçak, canına kast ettiği masumları tanımadığı gibi, aziz şehitlerimizde bu caniyi tanımamaktadır. Aradaki düşmanlık, imana ve inanca yapılan düşmanlıktan ibarettir. Amacı sadece ibadet yapmak olan, savunmasız insanlara saldırı düzenlemek; korkak, hasta, sapık ve cani bir zihniyetin ürünüdür. Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen bu kalleş saldırı, bir bütün olarak İslam’a ve Müslümanlara yöneliktir. İslam âlemini yakından ilgilendiren bu elem verici saldırının, birleştirici kuvvet olmasını temenni ediyoruz. Batı ülkeleri, Müslümanlara karşı işlenen bu katliamları yapanları ‘aklı bozuk, psikolojisi bozuk’ diyerek kendisini temize çıkaramaz. Bu saldırılar haçlıların terör saldırısıdır. Mescitlerimize korka korka girmesi gereken zalimler, İslam düşmanları ve destekçilerinin verdiği cesaretle, ellerindeki otomatik silahlarla mescitlerimize girmiş, 50 kardeşimizi şehit etmişlerdir. İslam’ı şiar edinen, mazlum ve mustazaf milletler, tarih boyunca hep aynı zalimliklerle karşı karşıya kalmıştır. Geçmişte Susa da cami yarenlerini şehit edenlerin, Filistin’de El Halil Camisine yapılan Siyonist saldırının, Afganistan’da katil ABD’nin cami saldırıları ve Siyonistlerin Mescidi Aksa’ya her gün yaptıkları saldırıların amaç ve gayesi ne ise, bugün Yeni Zelanda’daki katliamı gerçekleştirenlerin amacı da aynıdır” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.