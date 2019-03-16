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Yeni Zelanda’daki terör saldırısı Karabük’te protesto edildi

Karabük’te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Yeni Zelanda’daki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıları protesto etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:21
Yeni Zelanda’daki terör saldırısı Karabük’te protesto edildi

Karabük’te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Yedi Hilal ile İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Yeni Zelanda’daki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıları protesto etti.


Milli Türk Talebe Birliği Karabük Şubesi üyeleri, Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını protesto etti. 100. Yıl Mahallesi Pazar Camii yanında protesto için toplananlar adına söz alan MTTB Karabük İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, “15 Mart Cuma günü, mübarek cuma namazı sırasında Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz şehit olmuş ve çok sayıda Müslüman kardeşimiz ağır yaralanmıştır. Bu elim, feci ve menfur hadise karşısında derin bir üzüntü ve öfke içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.



“Bütün insanların, inançlarını özgürce yaşamaları bizim için esastır”


İnançları gereği ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan bu saldırının İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bir kez daha gösterdiğini belirten Yalçın, “Dünyanın neresinde olursa olsun doğusuyla batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, mukaddesatları bizim mukaddesatımızdır. Bu nedenle yapılan bu mensur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor esefle kınıyoruz. İslamofobik söylemlerin yüzyıllardan beridir Avrupa’da, Asya’da ve diğer okyanus ötesi ülkelerde Müslümanların Türk olarak anılması suretiyle milletimizi dolayısıyla vatanımızı ve liderlerimizi hedef alan sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük, defalarca bu tarz elim hadiselerin yaşandığına şahit olduk. Ancak bu hadiseler karşısında Batı ülkelerinin ve bilhassa Müslüman ülkelerin sessiz tutumu bizleri daha derinden üzmektedir. İnancı, ırkı ve etnik kökeni ne olursa olsun dünyadaki bütün insanların, inançlarını özgürce yaşamaları bizim için esastır” dedi.



“Hiçbir terörist Müslümanların yeniden uyanış ve şahlanışını engelleyemeyecektir”


Dünya’nın artık İslamofobik ve faşist terörizme dur demesi gerektiğini ifade eden Yalçın, “Bu kutuplaşma ve nefret dolu adımlar bir an önce durdurulmazsa önü alınamaz bir hal alacak ve yıllardır suskunluğunu koruyan yüce İslam ümmetini büyük bir haykırışa ve kıyama kaldırmak suretiyle kafirler adına önü alınamaz bir felakete dönüşecektir.Bizle Milli Türk Talebe Birliği olarak dinimizin, dilimizin, beynimizin, ilmimizin, ırzımızın, evimizin, kinimizin, öcümüzün davacısı olacağımızı tüm kamuoyumuzun ve dünya Müslümanlarının bilmesini isteriz. Dünya üzerindeki hiçbir güç, hiçbir terörist Müslümanların yeniden uyanış ve şahlanışını engelleyemeyecektir. Bilinmelidir ki herkes yalnız bıraksa da biz Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacak, kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Son olarak yapılan ırkçı, faşist terör saldırısını şiddetle kınıyor saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaşlılara acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:21
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