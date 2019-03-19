0553 313 94 23

Yeni Zelanda’daki terör saldırısı Develi’de protesto edildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde İHH, Diyanet-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Develi Din Görevlileri Derneği tarafından öğle namazı sonrası Yeni Zelanda’daki terör saldırısı kınandı.

19 Mart 2019 Salı 15:41
Yeni Zelanda’daki terör saldırısı Develi’de protesto edildi

Kayseri’nin Develi ilçesinde İHH, Diyanet-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Develi Din Görevlileri Derneği tarafından öğle namazı sonrası Yeni Zelanda’daki terör saldırısı kınandı.


Develi Cumhuriyet Meydanında Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen ve 50 Müslümanın şehit edilmesine sebep olan terör olayı protesto edildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. İHH Develi Temsilcisi Ebubekir Yıldız yapılan saldırıyı kınayıcı basın açıklamasında bulunurken, katılımcılar da çok sayıda döviz ve pankartlarla terör saldırısına olan protestolarını dile getirdi.


Program Yeni Zelanda’daki şehitlere, yapılan duayla son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de "Yeşilay Danışmanlık Merkezi" açıldı
    1. Eskişehir'de "Yeşilay Danışmanlık..
    2. Almanya'nın 2019 büyüme tahmini..
    3. SANKO Okullarının satrançta büyük..
    4. SANKO Üniversitesi’nden İslahiye ve..
    5. AK Parti Sakarya mitingi
    6. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    7. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    8. QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı..
    9. YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite..
    10. 25 kulüp o golcü için sıraya dizildi
    11. Amedspor'da flaş gelişme! 6 isim..
    12. İki oğlunu öldüren babanın davası
    13. Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    14. Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi..
    15. Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik..
    16. Pompeo açıkladı: Trump tweet atana..
    17. Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar
    18. Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını..
    19. Elazığ TSO’da bilgilendirme toplantısı
    20. Hırdır; "Ölüdeniz sahipsizlikten ölüyor
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı