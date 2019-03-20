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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı: Baba oğul son yolculuğuna uğurlandı

Christchurch kentinde 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen terör saldırısında şehit olan Suriye uyruklu Halid Mustafa ve oğlu 15 yaşındaki Hamza Mustafa, Christchurch Memorial Park Mezarlığı'nda toprağa verildi

20 Mart 2019 Çarşamba 06:41
Yeni Zelanda'daki terör saldırısı: Baba oğul son yolculuğuna uğurlandı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Suriyeli Khalid Mustafa ve oğlu Hamza Mustafa son yolculuklarına uğurlandı.

Al Noor ve Linwood camilerinde hayatını kaybeden terör kurbanlarından 45 yaşındaki Suriyeli Halid Mustafa ve 15 yaşındaki oğlu Hamza Mustafa için Christchurch Memorial Park Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Polis eskortuyla mezarlığa getirilen şehit baba ve oğulun cenaze merasimine, Yeni Zelanda’nın yanı sıra çok sayıda ülkeden gelen Müslümanlar katıldı.

İki şehit, kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Avustralya İslam Merkezi İmamı Muhammet Algibali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırısında hayatını kaybeden iki şehidi toprağa vermekten üzüntü duyduklarını söyledi.

Baba oğulun Suriyeli olduklarını hatırlatan Algibali, "Beklide Suriye'de her gün yaşanan katliamdan kaçtılar. Burada Yeni Zelanda'da katliamda haytalarını kaybettiler." ifadesini kullandı.

Al Noor ve Linwood camilerinde şehit olanların önümüzdeki günlerde aynı mezarlıkta defnedilmeleri bekleniyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 06:41
  1. ilk cenazeler
  2. Yeni Zelanda

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