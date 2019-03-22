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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan:- "Başta Müslüman Topluluklar Birliği olmak üzere insan hak ve özgürlükleri noktasında vicdan sahibi uluslararası bütün kuruluşları, toplumları, Müslümanları ve İslam'ı hedef alan bu katliama karşı en sert tepkiyi göstermeye davet ediyoruz"

22 Mart 2019 Cuma 13:01
Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

ANKARA (AA) - Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, başta Müslüman Topluluklar Birliği olmak üzere insan hak ve özgürlükleri noktasında vicdan sahibi tüm kuruluşları ve toplumları, Yeni Zelanda'da Müslümanları ve İslam'ı hedef alan katliama karşı en sert tepkiyi göstermeye çağırdı.

Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi adına yazılı açıklama yapan ESAM Genel Başkanı Kutan, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik menfur terör saldırısında şehit olan Müslümanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İslam dünyasının, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını belirten Kutan, Müslüman toplumlara yönelik baskı ve saldırıların giderek arttığını ifade etti.

Kutan, sırf günah çıkarmadığı, kiliseye ya da tapınaklara gitmediği için inançlarından dolayı Müslümanların cezalandırılmalarının asla kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, "Bu barbar saldırı karşısında Yeni Zelanda ve Avusturalya hükümetlerinin, parlamentolarının ve halklarının göstermiş olduğu hassasiyet bir hakkaniyet göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "En sert tepkiyi göstermeye davet ediyoruz"

Kutan, ırkçı emperyalist zihniyetin, Müslümanlara karşı her türlü katliam ve terörü meşru gördüğünün altını çizerek şunları kaydetti:

"Fütursuzca ve planlı şekilde birtakım sembollerle işlenen Yeni Zelanda'daki katliamın psikolojik hali son derece titiz bir şekilde okunmalıdır. Bu menfur hadiseyle yeryüzündeki Müslüman topluluklar, insanlık dışı ve çarpık tarihsel bir zihniyetle karşı karşıya bırakılmak istenmektedir.

Temel insan hakları çerçevesinde bireysel, toplumsal ve küresel inisiyatifi olan kişi, kurum ve devletleri; aklı ve mantığı ortadan kaldıran, kişileri terörize eden kışkırtıcı roller üstlenmiş ırkçı-emperyalist yapılara karşı tavır almaya ve insanlığın geleceği adına sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Başta Müslüman Topluluklar Birliği olmak üzere insan hak ve özgürlükleri noktasında vicdan sahibi uluslararası bütün kuruluşları, toplumları, Müslümanları ve İslam'ı hedef alan bu katliama karşı en sert tepkiyi göstermeye davet ediyoruz."

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:01
  1. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan
  2. ESAM
  3. Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi
  4. Recai Kutan
  5. Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

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