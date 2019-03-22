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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

Christchurch kentindeki iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 26 kişi için cenaze töreni düzenlendi

22 Mart 2019 Cuma 12:13
Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 26 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

New Zealand Herald'da yer alan habere göre, kılınan toplu cenaze namazının ardından Christchurch Memorial Park Mezarlığı'nda düzenlenen törenle 26 kişi toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce kişinin katıldığı belirtildi.

Saldırının en genç kurbanı 3,5 yaşındaki Mucad İbrahim de bugün toprağa verilenler arasında yer aldı.

Christchurch'teki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısından sonraki ilk cuma günü okunan ezan, Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla Müslümanlara destek için canlı yayınlanmıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katılmıştı. Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Ardern, "Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda da sizinle. Yasta, biz biriz." ifadeleri kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:13
  1. Cenaze töreni
  2. terör saldırısı
  3. Yeni Zelanda

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