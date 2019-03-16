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Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına destek veren İngiliz gözaltına alındı

16 Mart 2019 Cumartesi 22:08
Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına destek veren İngiliz gözaltına alındı

LONDRA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yapılan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına destek veren İngiliz gözaltına alındı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımladığı mesajla Yeni Zelanda'daki İslamofobik terör saldırılarına destek veren 24 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı bildirildi.

2016'da ana muhalefetteki İşçi Partisinin kadın milletvekili Jo Cox'un aşırı sağcı bir militan tarafından öldürülmesinin ardından, polis bu tarz eylemlere karşı tutumunu sertleştirmişti.

Ülkede 2017'de de aşırı sağcı Darren Osborne, Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park'ta cami önündeki cemaatin üzerine aracını sürmüş, olayda 53 yaşındaki Makram Ali hayatını kaybetmişti.

Finsbury Park'taki saldırıyı gerçekleştiren saldırganın adı, Yeni Zelanda'daki İslamofobik terör saldırısını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın hazırladığı düşünülen nefret manifestosunda da ''ilham kaynağı'' olarak gösterilmişti.

İngiltere, "Ulusal Eylem" adlı Neo-Nazi örgütü, terör listesine alırken, örgüt üyelerine yönelik operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alınmıştı.






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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 22:08
  1. Brenton Tarrant
  2. Christchurch
  3. Darren Osborne
  4. İngiltere
  5. Manchester
  6. Yeni Zelanda

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