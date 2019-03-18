0553 313 94 23

Yeni Zelanda'daki terör kurbanları İngiltere-Çekya maçında anılacak

İngiltere Futbol Federasyonu:"Yeni Zelanda'daki trajedinin mağdurlarını 22 Mart Cuma günü oynanacak İngiltere-Çekya maçında anacağız"

18 Mart 2019 Pazartesi 20:22
Yeni Zelanda'daki terör kurbanları İngiltere-Çekya maçında anılacak

LONDRA (AA) - İngiltere Futbol Federasyonu (FA), "ikiyüzlülük" eleştirilerinin ardından İngiltere ile Çekya arasında oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçında, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anılacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda'daki trajedinin mağdurlarını 22 Mart Cuma günü oynanacak İngiltere-Çekya maçında anacağız. Christchurch'teki korkunç olaylardan etkilenen herkesi hatırlayacağız." denildi.

Hafta sonu oynanan ragbi maçlarında hayatını kaybedenler saygı duruşuyla anılmış ancak Premier Lig, İngiliz Futbol Ligi ya da FA maçlarında Müslüman kurbanlar hatırlanmamıştı.

2015'in kasım ayındaki Paris saldırısı sonrası siyah kurdele ile maçlara çıkan ve Fransa Milli Marşı çalan İngiliz futbol takımları ve federasyonun tavrı, "ikiyüzlülük" olarak değerlendirilmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Brenton Tarrant tarafından iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:22
  1. Çekya
  2. FA
  3. İngiltere
  4. İngiltere Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
    1. Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan..
    2. Venezuela'dan 'Rusya' hamlesi!
    3. Bakan Kurum: "CHP döneminde..
    4. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yarın..
    5. "Bu bir savaş değil, seçim"
    6. FETÖ/PDY'nin akademik yapılanmasına..
    7. "Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi..
    8. Almanya'da elektrikli otomobil..
    9. BM Özel Raportörü'nden İsrail'e tepki
    10. Yeni Zelanda'daki terör kurbanları..
    11. "Milletin önüne çıkardığımız..
    12. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye..
    13. Gölette su sızıntısı 12 haneyi..
    14. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler..
    15. Burdur'da cinayet ve yağma davasında..
    16. Libya milli maç için 3 bin..
    17. GÜNCELLEME - Kocaeli'de engelli kişi..
    18. EMAX Araştırma İstanbul, Ankara ve..
    19. "Pensilvanya'nın da Kandil'in de gözü..
    20. Della Miles ziyaret için geldiği..
    21. "Beka sorunu yok, diyenlere..
    22. Akşener İnegöl’de çağrıda bulundu
    23. "3 milyar dolarlık firmadan Kayseri..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’ni..
    25. İmamoğlu’ndan Kurbağalı Dere için..
    26. 2018'de uyuşturucu alıp, araç kullanan..
    27. "18 Mart, milletimizin 15 Temmuz'daki..
    28. Başkan adayı Akyüz Çanakkale..
    29. Mersin'de sahte para operasyonu
    30. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun