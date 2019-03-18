Yeni Zelanda'daki terör kurbanları İngiltere-Çekya maçında anılacak İngiltere Futbol Federasyonu:"Yeni Zelanda'daki trajedinin mağdurlarını 22 Mart Cuma günü oynanacak İngiltere-Çekya maçında anacağız"

LONDRA (AA) - İngiltere Futbol Federasyonu (FA), "ikiyüzlülük" eleştirilerinin ardından İngiltere ile Çekya arasında oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçında, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anılacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda'daki trajedinin mağdurlarını 22 Mart Cuma günü oynanacak İngiltere-Çekya maçında anacağız. Christchurch'teki korkunç olaylardan etkilenen herkesi hatırlayacağız." denildi. Hafta sonu oynanan ragbi maçlarında hayatını kaybedenler saygı duruşuyla anılmış ancak Premier Lig, İngiliz Futbol Ligi ya da FA maçlarında Müslüman kurbanlar hatırlanmamıştı. 2015'in kasım ayındaki Paris saldırısı sonrası siyah kurdele ile maçlara çıkan ve Fransa Milli Marşı çalan İngiliz futbol takımları ve federasyonun tavrı, "ikiyüzlülük" olarak değerlendirilmişti. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Brenton Tarrant tarafından iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.



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