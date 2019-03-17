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Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırıları sonucu şehit edilen 50 Müslüman için Kilis’te ikindi namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

17 Mart 2019 Pazar 17:27
Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırıları sonucu şehit edilen 50 Müslüman için Kilis’te ikindi namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.


Kilis Sivil Toplum Platformunca düzenlenen programda gıyabi cenaze namazı Diyanet Sen Kilis Temsilcisi Recep Yıldız tarafından kıldırıldı. Kur’an-ı kerim tilavetinden ardından dua okundu. Daha sonra sivil toplum kuruluşları adına konuşan Memur Sen Kilis Temsilcisi Bekir Şen, Yeni Zelanda’da iki tane camiye cuma namazı esnasında bir terör saldırısı düzenlendiğini belirterek, "Bu saldırıda 50 Müslüman hayatını kaybederken 48 kişi ise yaralandı. Camiye yapılan saldırı Facebook’ta canlı olarak yayınlandı. Ve bu vahşet tüm dünyaya izlettirildi. Cuma günü toplu namazı fırsat bilerek vahşi katliama imza atan azılı teröristin bundan kısa süre önce de Müslümanları hedef alan 87 sayfa bir yazı yayımlamış. Yazıda Türkiye’den Avrupa’ya giden Müslümanların Avrupa’dan tamamen söküleceği ve İstanbul’daki bütün camilerin yıkılacağı, Ayasofya’nın kiliseye çevrileceğini ifade ediyor. Bu elim, feci ve menfur hadise hepimizi derinden sarstı. Derin bir üzüntü ve öfke içerisindeyiz. Bu olay en hafif söylemle insanlık dışı bir vahşettir. Bizler bu saldırıyı, bu yapılan terör eylemini lanetliyoruz. İslam’ın Avrupa ülkelerinde hızla yayılmasına tahammül edemiyorlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 17:27
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