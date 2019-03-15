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49 Müslüman'ın şehit olduğu Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk vatandaşı konuştu

49 Müslüman'ın şehit edildiği Yeni Zelanda'daki terör saldırısından yaralı kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş, konuştu. Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi.

15 Mart 2019 Cuma 17:59
49 Müslüman'ın şehit olduğu Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk vatandaşı konuştu

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen ve 49 Müslüman'ın şehit edildiği terör saldırısından yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş, yaşananları anlattı. Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi.

Pencereden kaçmayı başardı

Mustafa Boztaş, Yeni Zelanda'da camileri hedef alan ve 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan yaralı kurtulan iki Türk'ten biri...

Habertürk'ün haberine göre, Boztaş, saldırı sırasında ölü taklidi yaptı ancak saldırgan bunu fark edince Boztaş ve yanındakilere silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan Boztaş, bir pencereden kaçmayı başardı.

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"Ölü taklidi yaptığımızı anlayınca..."

Boztaş saldırı anını şöyle anlattı; "Cuma namazı için camiye gitmiştim. Hoca vaaz verirken sesleri duyduk. Hepimiz kaçmaya çalıştık, ama en önde kenarda sıkıştık. Bir iki kişi ölü taklidi yaptık, ancak taklit yaptığımızı anlayınca bize de sıktı. Pencereden kaçtık."

Bacağından yaralanan Boztaş, ameliyata alınmayı bekliyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:59
  1. Yeni Zelanda
  2. Mustafa Boztaş

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