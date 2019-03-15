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Bangladeş Kriket Milli Takımı Yeni Zelanda'daki saldırıdan son anda kurtuldu

Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısından son anda kurtulduğu öğrenildi.

15 Mart 2019 Cuma 17:08
Bangladeş Kriket Milli Takımı Yeni Zelanda'daki saldırıdan son anda kurtuldu

Milli takımda forma giyen oyuncular ve yöneticilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalara göre, terör saldırısının gerçekleştiği camide ibadetlerini gerçekleştirmeyi planlayan Bangladeş Kriket Milli Takımı, saldırıdan son anda kurtuldu.

Saldırı gerçekleştiği sırada caminin önüne vardıklarını kaydeden takımın teknik direktörü Khaled Mashud, "Camiye 3-4 dakika önce gelseydik, saldırıya maruz kalacaktık. Çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Saldırıyı atlattığımız için mutluyum ama hemen önümüzde gerçekleşen olaylar korkunç bir film gibiydi." ifadelerini kullandı.

Milli takımdan yapılan açıklamada ise takım kafilesinin güvenli bir şekilde otele geri döndüğü ve yarın Yeni Zelanda ile oynayacakları karşılaşmanın saldırı nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:13
  1. twitter hesabı
  2. Bangladeş Kriket Milli Takımı
  3. Yeni Zelanda

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