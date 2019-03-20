Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası İslam'ı seçti
Yeni Zelanda'daki hain saldrının ardından Müslüman olmak isteyenlerin sayıları da arttı. Onlardan biri, gittiği camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.20 Mart 2019 Çarşamba 13:33
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camide ibadet eden 50 Müslüman, yapılan terör saldırısında şehit düşmüştü.
Başta Yeni Zelanda Başbakanı olmak üzere terör saldırısına sert bir dille tepki gösterilmiş ve Yeni Zelanda halkı camilere akın etmişti.
İslam’ı tanımak isteyenlerin sayısı arttı
Ülkede Müslümanlığı tanımak, anlamak ve Müslüman olmak isteyenlerin sayıları da arttı. Onlardan biri, gittiği camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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