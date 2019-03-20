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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası İslam'ı seçti

Yeni Zelanda'daki hain saldrının ardından Müslüman olmak isteyenlerin sayıları da arttı. Onlardan biri, gittiği camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:33

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camide ibadet eden 50 Müslüman, yapılan terör saldırısında şehit düşmüştü.

Başta Yeni Zelanda Başbakanı olmak üzere terör saldırısına sert bir dille tepki gösterilmiş ve Yeni Zelanda halkı camilere akın etmişti.

İslam’ı tanımak isteyenlerin sayısı arttı

Ülkede Müslümanlığı tanımak, anlamak ve Müslüman olmak isteyenlerin sayıları da arttı. Onlardan biri, gittiği camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:33
  1. Yeni Zelanda
  2. terör
  3. saldırı

YORUM YAZ

  • emin abdulhamidemin abdulhamid1 sa önce
    Vallahi İslam Düşmanı Haçlı teröristlerine verilecek en güzel ve en kahredici cevap bu olur! 50 Müslümanı katlettilerse 500 hristiyan'ın İslam ile şereflenmesi!!!
  • Abid kulAbid kul1 sa önce
    Bize şer gibi görünen şeylerin bilemeyiz ki arkasında hayır vardır. Karanlık niyet sahipleri iyimser havayı bozmasa insanların fevc fevc İslam'a girmesi zor değil.

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