Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası İslam'ı seçti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camide ibadet eden 50 Müslüman, yapılan terör saldırısında şehit düşmüştü.

Başta Yeni Zelanda Başbakanı olmak üzere terör saldırısına sert bir dille tepki gösterilmiş ve Yeni Zelanda halkı camilere akın etmişti.

İslam’ı tanımak isteyenlerin sayısı arttı

Ülkede Müslümanlığı tanımak, anlamak ve Müslüman olmak isteyenlerin sayıları da arttı. Onlardan biri, gittiği camide Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.