Yeni Zelanda’daki saldırı için 23 hemşehri derneği ortak basın açıklaması yaptı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 23 hemşehri derneği Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Dernek temsilcileri ibadethanelere yapılan saldırılar tüm Müslümanlara yapılmıştır açıklaması yaptı.

Çerkezköy ilçesinde 23 hemşehri derneği adına basın açıklamasında bulunan Çerkezköy Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Hasan Hatipoğlu, öncelikle Çanakkale Zaferi’nin 104.yıldönümünü kutlayarak; “Çanakkale Zaferi Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur” diyen Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yazdıkları destan için minnet ve şükran sunuyor, 18 Mart Çanakkale Destanı’nın 104.yılını kutlayıp, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İnsanlık terör ve şiddetin acımasız pençesi altında kıvranmaktadır”

Sonrasında Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısını kınayan Hatipoğlu, “İnsanlık terör ve şiddetin acımasız pençesinde kıvranmaktadır. Hayatımızın her alanında terör ve şiddet hakimiyetini kurmuş durumda. Buna bir de kaprislerin ürünü, yersiz ve lüzumsuz savaşlar eklenince insanoğlunun kendi eliyle dünyasını nasıl yaşanılamaz bir hale soktuğunu maalesef açıkça görüyoruz. Terör kimden, nereden gelirse gelsin, gerekçesi ne olursa olsun, insanlık suçudur. Hiçbir ülke ya da kurum terör örgütleri arasında ayrım yapmamalıdır. Maalesef 15 Mart Cuma günü Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında 2 camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 49 Müslüman kardeşimiz şehit olmuş, 48 Müslüman kardeşimiz de yaralanmıştır. Bu olay faşist bir zihniyetle hunharca, vahşice, canice yapılan bir katliamdır. Bu olay, dünyada yaratılmaya çalışılan İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının başarılmaya başlandığı o kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir. Baktığımızda dünyada terörist olarak lanse edilen maalesef ki Müslümanlar, ne yazık ki tek kanı dökülen yine Müslümanlardır. Bu nasıl terörizm, bu nasıl zihniyettir. Hele ki amacı sadece ibadet yapmak olan savunmasız, silahsız insanlara saldırı düzenlemek nasıl bir korkak, hasta, sapık, cani bir zihniyetin ürünüdür, anlaşılması mümkün değildir” dedi.

Liderlere seslendi

Yapılan saldırı sonrasında saldırganın Ayasofya Camii ve Türkler için attığı tweetlerin de düşündürücü olduğunu belirten Hatipoğlu, “Müslüman kanı dökmek için yarışan ülkelerin vatandaşları da artık bireysel olarak bu düşmanlığa destek vermektedir. Artık bu ülkelerin kaynaklarını sömürmek amacıyla terörizme destek veren ülkelerin İslam aleminin üzerinde tuttukları kanlı ellerini çekmesinin zamanı gelmiştir. Menfaatperest devletler kendi aralarında hakimiyet savaşı verirken, maalesef ki dökülen Müslümanların kanları, sömürülen ise İslam toprakları olmaktadır. Olay için seçilen şehrin ismi dahil olmak üzere caninin Ayasofya Camiisi, İstanbul ve Türkler için atmış olduğu tweetler de bizleri ayrıca düşündürmektedir. Bu cani zihniyettekiler unutmamalıdır ki, biz nasıl 1 gün sonra yıldönümünü kutlayacağımız Çanakkale Zaferi’nde bu zihniyetin dedelerini bu topraklara gömmüşsek, yeri geldiğinde bu zihniyetle gelenlerin torunlarını da yanlarına gömmeyi biliriz. Biz artık Müslümanların kanının dökülmesinden gerçek manada rahatsız olmaktayız. Dünya siyasetinin bu olaya da kayıtsız kalmaması için, Müslüman ülkelerin ve liderlerin bu konuda Müslümanları rahatlatacak gerçek bir dayanışma örneği göstermeleri, dünya gündeminde sonuç alınana kadar konuyu sıcak tutmaları ve olayın perde arkasındaki azmettirici kuvvetler dahil olmak üzere suçluların ağır bir şekilde ceza alana kadar konuyu takip etmeleri bizlerin en büyük dileğidir” ifadelerine yer verdi.

“Tüm İslam aleminin başı sağolsun”

Saldırıyı şiddetlen kınayan Hatipoğlu, “Profesyonel hazırlanmış bu terör saldırısının ayrıntılarında Sultan Murat Hüdavendigar’ı Kosova Savaşı’nda şehit eden kişinin ismi, Viyana 1683 tarihli İstanbul ‘un sembolü Ayasofya ile ilgili yazılanlar Ermeni terör örgütlerinin sloganları ve Cumhurbaşkanımız’a yönelik cümlelerde aziz milletimize karşı bir saldırının da olduğu görülüyor. Zira, yüzlerce yıldır İslamiyet’e hizmet etmek için mücadele veren, gayret gösteren Türkler, bu günde dünyanın mazlum coğrafyalarında yaşayan Müslümanların dertleriyle dertleniyor, koruyuculuğunu yapmaya çalışıyor. Bu kalleş saldırı, genelde Müslümanlara, İslam dinine, özelde Türk Milletine yöneliktir. Türk İslam alemini yakından ilgilendiren bu elem verici olayı birleştirici kuvvet olmasını temenni etmekteyiz. Cani duygularla yapılan bu katliamda şehit olan din kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileriz. Tüm insanlığın tüm İslam dünyasının ve tüm Müslümanların başı sağ olsun” diye konuştu.