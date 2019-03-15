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Yeni Zelanda’daki katliamda hayatını kaybedenler için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen Müslümanlar için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı.

15 Mart 2019 Cuma 15:18
Yeni Zelanda’daki katliamda hayatını kaybedenler için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’da cuma namazı sırasında iki camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda öldürülen Müslümanlar için Mersin’de gıyabi cenaze namazı kılındı.


Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, dünyanın birçok ülkesinde tepkilere neden olurken, Hüda Par Mersin İl Başkanlığınca saldırıda öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Ulu Cami önündeki gıyabi cenaze namazı öncesi konuşan Hüda Par Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Karakaya, ibadethaneleri hedef alan bu tür saldırıların, Batı’da yükselen İslam karşıtı nefret kampanyalarının sonucu olduğunu savundu. Batı dünyasında İslam düşmanlığına dayalı nefret duyguları kurumsal olarak desteklenirken, İslam ve Müslümanların engelleyicisi olarak ırkçı odakların palazlanmasına büyük oranda göz yumulduğunu belirten Karakaya, "Batı’da Müslüman şahıslara mal edilen bir takım şaibeli saldırılar karşısında topyekun olarak Müslümanları suçlama ve İslam dinini bir nevi ’terör ideolojisi’ne indirgeme kampanyaları, söz konusu faşist, psikopat odakları daha fazla cesaretlendirmektedir. Müslümanlara mal edilen bir takım saldırılar karşısında Batı’da resmi düzeyde oluşan tepkiler, benzer şekilde Yeni Zelanda’daki vahşi saldırılara karşı sergilenecek midir? Doğrusu merak ediyoruz" dedi.


Açıklamanın ardından camiden çıkan cemaatin de katılımı ile saldırıda hayatını kaybedenler içingıyabi cenaze namazı kılındı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:18
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