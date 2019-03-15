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"Yeni Zelanda'daki ırkçı ve vahşi İslamofobik saldırıyı lanetliyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Yeni Zelanda'daki ırkçı ve vahşi İslamofobik saldırıyı buradan lanetliyorum. Vefat edenlere, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Küresel emperyal dünyanın ve İslamofobiyi besleyen bu dünyanın da İslam'dan artık elini çekmesini istiyor, sağduyuya davet ediyorum"- "Hekim sayımız 150 binlerdedir. İlk bakışta bu rakamlar sizlere çarpıcı gelebilir. Ancak gelişmiş ülkelerle kıyaslandığımızda hekim sayısı açısından da, nüfusa oranla yatak sayısında da hala oldukça gerilerdeyiz"- "Nihai vizyonumuz, toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır"

15 Mart 2019 Cuma 13:21
"Yeni Zelanda'daki ırkçı ve vahşi İslamofobik saldırıyı lanetliyorum"

KONYA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni Zelanda'daki ırkçı ve vahşi İslamofobik saldırıyı lanetliyorum. Vefat edenlere, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Küresel emperyal dünyanın ve İslamofobiyi besleyen bu dünyanın da İslam'dan artık elini çekmesini istiyor, sağduyuya davet ediyorum." dedi.

Bir dizi programa katılmak için Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile Ankara'dan Konya'ya gelen Koca, trenin rahat ve kullanışlı olduğunu söyledi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde moderatörlüğünü Hakan Çelik'in yaptığı söyleşide tıp öğrencileriyle bir araya gelen Koca, öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Öncelikle Polonya'da şehit edilen Furkan Kocaman kardeşime buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı ve sabır diliyorum. Bu saldırıyı kınıyorum. Ayrıca bugün yeni bir saldırıyla uyandık. Yeni Zelanda'daki ırkçı ve vahşi İslamofobik saldırıyı lanetliyorum. Vefat edenlere, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Küresel emperyal dünyanın ve İslamofobiyi besleyen bu dünyanın da İslam'dan artık elini çekmesini istiyor, sağduyuya davet ediyorum."

- "Tıbbiyeli olmak bir ayrıcalıktır"

Tıp fakültesini tercih etmenin hem fedakarlığı hem de başarıyı zorunlu kıldığını belirten Koca, şöyle devam etti:

 "Ülkemizde tıbbı kazanmak için milyonlarca kişiyi geride bırakarak zirveye tırmanmanız gerekir.  2018 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavına 2 milyonun üzerinde kişi başvurdu. Açılan tıp kontenjanı ise 14 bin 643'tür. Ancak hekim sayımız 150 binlerdedir. İlk bakışta bu rakamlar sizlere çarpıcı gelebilir. Ancak gelişmiş ülkelerle kıyaslandığımızda hekim sayısı açısından da, nüfusa oranla yatak sayısında da hala oldukça gerilerdeyiz. Tıbbiyeli olmak bir ayrıcalıktır. Ne var ki üstlendiğiniz sorumluluk da o denli ağırdır. Daha azimli, daha uzun soluklu, daha fedakar, daha sevecen ve daha sabırlı olmayı gerektiren bir sorumluluk bu. Bir o kadar da onur verici, gurur vericidir."

- "Hekimlik üstün meziyetler gerektirmektedir"

Koca, sağlık hizmetinin insan odaklı bir hizmet olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık ister. Yoğun mesailerin geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirdiği, kaderin mutsuz yüzü ile tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna mutlulukların feda edildiği bir ömre talip olmak vardır bu yolda.  Hekimlik üstün meziyetler gerektirmektedir. Ne yazık ki salt tıbbi bilgiyle donatılmış ve bunu klinik becerisiyle zenginleştirmiş bir doktor modeli, bir bütün olarak algılanması gereken insana gereken hizmeti vermekte yetersiz kalmaktadır. Her bilgili ve becerikli doktor, aynı zamanda hikmet sahibi usta bir hekim değildir. "

Hekimlerin giydiği beyaz önlüğün; saflığın, güvenin ve temizliğin bir nişanesi olduğunu vurgulayan Koca, şu ifadeleri kullandı:

" Bu güveni sağlayabilmek, başta şiddet olmak üzere birçok sorunun üstesinden gelebilecek bir anahtardır.  İnsan varlığına bakışımızı sadece morfoloji ve fizyoloji penceresiyle sınırlamak bizi acizliğe götürür. Nihai vizyonumuz, toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır. Biliyorum, yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var. İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten kadrolardır."

Daha sonra Bakan Koca, öğrencilerin meslekle ilgili taleplerini dinledi ve sorularını yanıtladı.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya milletvekilleri, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:21
  1. öğrenci
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. Selçuk Üniversitesi

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