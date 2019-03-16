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Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik terör saldırısına karşı tepkiler

Avusturya'nın başkenti Viyana’da bir grup gösterici, söz konusu saldırıya tepki göstermek ve Avrupa’daki aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı söylemlere 'Dur' demek için bir araya geldi

16 Mart 2019 Cumartesi 01:49
Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik terör saldırısına karşı tepkiler

VİYANA (AA) - Avusturya’da bir grup gösterici, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısına yol açan Müslüman karşıtı ve ırkçı söylemlere dikkati çekmek için gösteri düzenledi.

Yeni Zelanda’nın Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İslamiyet düşmanı ve ırkçı kişilerce katledilen 49 Müslüman'ın anısına, büyükelçilik önüne çiçek bıraktı.

Gösteriyi düzenleyenlerden Muhammed Yüksek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlikte yaşamayı imkansız kılan, toplumları ayrıştıran ırkçılığa karşı bir duruş sergilemek üzere bu gösteriyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüksek, Avrupa’da yaşamın her alanında hissedilen aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı söylemin en çirkin yüzünün, Christchurch’de ortaya çıktığını belirterek,"Christchurch’de yaşananların tekrarlanmaması için her türlü ırkçılık, aşırıcılığa karşı sesimizi yükseltmememiz gerekiyor." dedi.

- İslam Cemaati'nden hükümete çağrı

Avusturya İslam Cemaati Başkanı (İGGÖ) Ümit Vural da yaptığı konuşmada, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulunarak saldırıyı sert bir şekilde kınadıklarını dile getirdi.

Vural, nefret söylemi ve kışkırtıcılığın, şiddet ve terörü ortaya çıkardığına dikkati çekerek, camilere yönelik terör saldırılarının, bunun en açık örneği olduğunun altını çizdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un da Yeni Zelanda’daki saldırıları kınadığını hatırlatan Vural, “Bu, elbette ki önemli ancak yeterli değil. Biz hükümete, Müslümanlara yönelik kullanılan ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylem ve eylemlerle arasına açık bir mesafe koyması çağrısında bulunuyoruz.” diye konuştu.

Sanatçı Magdalena Friderica Wachter-Stanfel de ailesinin Nazi zulmünden kaçarak Yeni Zelanda’ya yerleştiğini ve kendisinin bu ülkede doğduğunu belirterek, Nazi ve ırkçı söylemin, Avrupa’dan çok uzaklarda bile etkisini göstermesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Stanfel, dünyaya yayılan nefret söylemi nedeniyle meydana gelen terör saldırısına tepki göstermek üzere gösteriye katıldığını vurgulayarak, özellikle hükümetin artık Neonazi ve ırkçı söylemlere yakın kişilerle arasına mesafe koyması gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 01:49
  1. Christchurch
  2. İGGÖ
  3. Magdalena Friderica Wachter-Stanfel
  4. Muhammed Yüksek
  5. Ümit Vural
  6. Viyana

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