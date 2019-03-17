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Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı

Kastamonu'da, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik terör saldırısı protesto edildi

17 Mart 2019 Pazar 22:50
Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırısı protesto edildi.

Kastamonu'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen programda, Kuzeykent Ulu Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, yaptığı konuşmada, saldırıyı en ağır şekilde kınadıklarını belirtti.

Yeni Zelanda'da 200 yılı aşkın süredir Müslümanların yaşadığını söyleyen Dağdelenoğlu, "Ülkede Müslümanların birlikte yaşam ortamını tehdit eden bir tavrı olmamasına karşın böyle bir saldırının gerçekleşmesi içten içe büyütülen ırkçı nefret ve kinin bir tezahürüdür. Saldırganlardan birinin 70 kadar sayfa içeren manifestosunda da bu ırkçı söylem alenileşmiştir." dedi.

Kanada'dan Yeni Zelanda'ya, Arjantin'den Japonya'ya dünyanın her ülkesinde az ya da çok Müslüman nüfusun olduğunu ifade eden Dağdelenoğlu, şunları söyledi:

"Yeryüzünde tek bir Müslümanın bir ırkçı saldırıyla saçının teline zarar gelmesine kayıtsız kalamayız. Kaldı ki biz inancımız gereği Müslüman olsun ya da olmasın tek bir masumun saçının teline zarar gelmesine izin veremeyiz. Bizim bu saldırılardan ötürü bütün Yeni Zelanda halkını sorumlu tutmamız ve onlara karşı nefret beslememiz söz konusu olamaz ancak bu saldırılardan Müslümanlara karşı nefret diliyle konuşan tüm siyasetçiler ve popüler ırkçı söylemin oluşmasına katkıda bulunan tüm merkezler sorumludur. Biz inanıyoruz ki Batılı siyasetçiler kendi halklarına İslam'dan nefret etmeyi değil de kendilerinden olmayanlarla birlikte yaşayabilme kültürünü öğretirlerse dünya daha huzurlu bir yer olacaktır. Batı'da ırkçılık, kin ve nefret büyütülmesi sadece Müslümanlar için değil tüm insanlar için dünyayı cehenneme çevirir. Bu çirkin politikalardan ve bu politikaların tezahürü olan tüm yaklaşımlardan vazgeçilmelidir."

Program dua edilmesinin ardından sona erdi.


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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:50
  1. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı
  2. Kastamonu
  3. Yeni Zelanda

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