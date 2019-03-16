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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

Kütahya'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

16 Mart 2019 Cumartesi 17:22
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Birlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Arifağa Camisi'nde bir araya gelenler, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Platform adına açıklama yapan İlyas Hakarayan, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri kınadıklarını söyledi.

Saldırının Batı dünyasının gerçek yüzünü gösterdiğini belirten Hakarayan, şöyle konuştu:

"Dünyada uzunca bir süredir yükselişi seyredilen ve hatta teşvik edilen İslam düşmanlığı bu saldırıyla bireysel taciz çizgisini geçerek toplu katliam boyutuna ulaşmıştır. Dünya egemenlerince beslenen bu düşmanlığın vardığı noktaları artık hepimiz apaçık görmekteyiz. Bu acıların ümmetin birbiriyle uğraşıp gücünü tüketmesi körlüğünden uzaklaşmasına vesile olmasını diliyoruz."


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:22
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