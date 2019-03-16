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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

Erzurum ve Iğdır'da toplanan çeşitli STK mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını protesto etti

16 Mart 2019 Cumartesi 15:00
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Iğdır'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) mensupları ve vatandaşlar, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.

Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ER-İHYA-DER) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Erzurum Şubesi mensupları, Tarihi Lalapaşa Camisi'nde öğle vakti, Yeni Zelanda'da cuma namazı vakti iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısına tepki göstermek için bir araya geldi.

Ellerinde, "Zalimler için yaşasın cehennem", "Tarafsız değilim, doğrunun peşindeyim", "Zulüm ebedi olamaz" yazılı dövizlerde taşıyan grup adına basın açıklaması yapan ER-İHYA-DER Başkanı Muhammed İkbal Çiçek, İslam düşmanlarının dünyanın her yerinde fırsat buldukları anda Müslümanlara saldırdığını söyledi.

Bu katliama sessiz ve tepkisiz kalmanın hiçbir Müslümana yakışmayacağını belirten Çiçek, "Zalimlere karşı mücadele etmemek, mazlumların hakkını savunmamak ve haksızlıklar karşısında susmak ancak şeytanı ve zalimleri sevindirir." ifadelerini kullandı.

Çiçek, Taksim'de 8 Mart günü ezanın ıslıklanması olayına da değinerek, bunun da Yeni Zelanda'da düzenlenen terör saldırısı gibi, İslam ve Müslümanlara karşı yürütülen düşmanlıklardan birisi olduğunu söyledi.

AGD Erzurum Şube Başkanı Celal Algan ise terör saldırısını kınayarak, "Müslüman ya da gayrimüslim, cami ya da başka bir ibadethane fark etmeksizin, mazlum insanlara yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez." dedi.

Grup, basın açıklamalarının ardından Yeni Zelanda'da camilere yönelik saldırılarda şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılıp dağıldı.

- Iğdır

Iğdır'da da Ulu Cami önünde bir araya gelen ve Vali Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakcı, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel, çeşitli kurumların amirleri, STK mensupları ile vatandaşlardan oluşan gruptakiler, Yeni Zelanda'daki saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Diyanet-Sen Iğdır Şube Başkanı İdris Armağan, namaz sonrası yaptığı basın açıklamasında, camilere ve İslam'ın şiarlarına yapılan saldırıları lanetlediklerini söyledi.

Saldırganın olayı sosyal medyada yayımlamasına da tepki gösteren Armağan, şunları kaydetti:

"Bu elim olay karşısında Müslümanlar, duygusal değil, duyarlı ve bilinçli bir tutum sergilemelidir. Masum insanların öldürülmesi karşısında sadece Müslümanları değil, bütün insanları daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Müslümanlar, Moğol saldırısı ve Haçlı seferlerinde olduğu gibi tarihteki pek çok saldırının üstesinden nasıl geldiyse bu tür saldırıların üstesinden gelmeyi de birlik ve dayanışmayla başaracaktır. İnsanlık düşmanı bu faşist saldırıyı kınıyor, tüm Müslümanlara başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırı, insanlığın adalet ve özgürlüğe ihtiyacını, bir kez daha ortaya koymuştur. "

Konuşmalar sonrası ölenler için dua edip tekbirler getiren gruptakiler dağıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:00
  1. Anadolu Gençlik Derneği
  2. Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaima ve Dayanışma Derneği
  3. Gıyabi cenaze namazı
  4. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

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