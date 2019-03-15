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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

ABD'deki Müslüman sivil toplum kuruluşları ile Türk ve Müslüman toplumu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına sert tepki gösterdi- CAIR Başkanı Nihad Awad:- "Sayın Trump, sizin sözleriniz önemli. Tüm Müslümanlar, siyahiler, Yahudiler ve göçmenlere emniyette oldukları teminatını vermelisiniz"- USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal:- "(Yeni Zelanda'da) Olanlar ibadet eden masum kişilere karşı bir terör eylemidir"- Amerika Diyanet Merkezi:- "Allah onları cennetine alsın. Allah bizleri korusun. Dualarımız ve düşüncelerimiz hem Yeni Zelanda'daki camilerdeki toplum hem de tüm ümmetle"- Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç:- "Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen ve onlarca şehit verilen terör saldırıları, tüm dinlerin mensuplarının, terörün dini ve milliyeti olmadığını hep birlikte haykıracakları, bu alçakça saldırıyı ve İslamofobiyi ama demeden kınayacakları bir milat olmalıdır"

15 Mart 2019 Cuma 21:00
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

WASHINGTON/ NEW YORK (AA) - ABD'deki Müslüman sivil toplum kuruluşları ile Türk ve Müslüman toplumu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına sert tepki gösterdi.

ABD'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşlarından Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, saldırıya ilişkin başkent Washington'da basın toplantısı düzenledi.

Awad, Müslümanların meşru korkuları olduğunu ve beyaz ırkçılar tarafından korkutulduğunu belirterek, "Korkmamalısınız, korunmalısınız." dedi.

Müslümanların camilere giderken can korkusu taşımamaları için yerel yetkililerden gerekli önlemleri almalarını isteyen Awad, "Siyasi liderlerimizden, büyüyen İslamofobi ve nefrete karşı vurgu yapmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Teröristin hazırladığı nefret manifestosunda ABD Başkanı Donald Trump'a da yer verildiğine işaret eden Awad, "Sayın Trump, sizin sözleriniz önemli. Tüm Müslümanlar, siyahiler, Yahudiler ve göçmenlere emniyette oldukları teminatını vermelisiniz." ifadelerini kullandı.

- "Olanlar, ibadet eden masum kişilere karşı bir terör eylemidir"

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyinden (USCMO) yapılan açıklamada da "Yeni Zelanda'daki iki camide düzenlenen terör saldırılarını kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal, "Bu konuda bir yanlış yapmayalım, olanlar ibadet eden masum kişilere karşı bir terör eylemidir. Olanları basit bir şiddet eylemi olarak nitelemek, bu iğrenç suçu besleyen nefret ideolojisini hafife almak olur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önemli Müslüman kuruluşlarından Tüm Dulles Bölgesi Müslüman Toplumu (ADAMS Center) da saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıdan dolayı derin endişe duyulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu aşağılık ve korkakça eylemi kınıyoruz. Yeni Zelanda güvenlik yetkilileri 4 terör şüphelisini yakaladı ve bu çirkin terör suçluları için mutlak bir adalet istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kurbanların yakınlarının, Yeni Zelanda Müslümanlarının ve halkının acılarının paylaşıldığı belirtilen açıklamada, "Camilerde, sinagoglarda, tapınaklarda, kiliselerde ve diğer ibadethanelerde birçok korkunç şiddet örnekleri görüyoruz, şimdi 'yeter' deme zamanı." değerlendirmesine yer verildi.

- ABD'deki Türk toplumdan tepki

Öte yandan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından saldırıyı kınayarak, "Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen ve onlarca şehit verilen terör saldırıları tüm dinlerin mensuplarının, terörün dini ve milliyeti olmadığını hep birlikte haykıracakları, bu alçakça saldırıyı ve İslamofobiyi ama demeden kınayacakları bir milat olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezinin (DCA) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da saldırılar şiddetle kınandı. Açıklamada, "Allah onları cennetine alsın. Allah bizleri korusun. Dualarımız ve düşüncelerimiz hem Yeni Zelanda'daki camilerdeki toplumlar hem de tüm ümmetle." değerlendirmesine yer verildi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) de yayımladığı yazılı mesajla terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Ayrıca ABD genelindeki tüm Diyanet camilerinde bugünkü cuma hutbelerinde Yeni Zelanda'daki saldırıya vurgu yapılacağı bildirildi.

- "ABD Başkanı tarafından beslenen bir nefret ortamı var"

ABD'de etkili Müslüman yazarlardan Wajahat Ali de "İbadethanelerimiz artık güvenli yerler değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece Müslümanlara değil, Yahudilere karşı da nefretin artmasından ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerini sorumlu tutan Ali, "ABD Başkanı tarafından beslenen bir nefret ortamı var. Aynı zamanda bir numaralı tehdidi görmezden geldik o da beyaz ırkçılığı. Bu durum, cuma namazına giden 49 kişinin hayatına mal oldu." dedi.

New York'taki Long Island Üniversitesi Profesörü Daria Fahmy de yaptığı açıklamada, bölgedeki camilerin polisle irtibata geçerek ilave güvenlik istediğini belirtti. Fahmy, "Ülkemizi ele geçiren Müslüman karşıtı nefret söyleminin günbegün artması, ortalama bir Müslüman'a bile güvenlik endişesi veriyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:00
  1. CAIR
  2. Diyanet
  3. saldırı
  4. Yeni Zelanda

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