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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı protesto edildi

Milli Türk Talebe Birliği Ankara Şubesi üyeleri, 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı

16 Mart 2019 Cumartesi 16:21
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı protesto edildi

ANKARA (AA) - Milli Türk Talebe Birliği Ankara Şubesi üyeleri, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını protesto etti.

Flamalar ve pankartlar taşıyan birlik üyeleri, Kızılay'da bir araya geldi.

Protesto için toplananlar adına söz alan MTTB Ankara İl Başkanı İsmail Koçdoğan, inançları gereği ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan bu saldırının İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, doğusuyla, batısıyla Müslüman kardeşlerimizin inanç hürriyeti bizim hürriyetimiz, mukaddesatları bizim mukaddesatımızdır. Bu nedenle yapılan bu menfur, körleşmiş, sapık ve feci terör saldırısını lanetliyor, esefle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İslamofobik söylemlerin yüzyıllardır Avrupa'da, Asya'da ve diğer okyanus ötesi ülkelerde Müslümanların "Türk" olarak anılması suretiyle Türk milletini, dolayısıyla vatanı ve devlet büyüklerini hedef alan sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördüklerini belirten Koçdoğan, "İnancı, ırkı ve etnik kökeni ne olursa olsun, dünyadaki bütün insanların inançlarını özgürce yaşamaları bizim için esastır. Dünya artık İslamofobik ve faşist terörizme 'dur' demelidir." dedi.

İsmail Koçdoğan, terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:21
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