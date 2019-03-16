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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı protesto edildi

49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı, İnanç Özgürlükleri Platformu ve çeşitli STK'lar tarafından kınandı

16 Mart 2019 Cumartesi 14:01
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı protesto edildi

ANKARA (AA) - İnanç Özgürlükleri Platformu ve çeşitli STK temsilcileri, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını protesto etti.

Platform üyeleri ile STK temsilci ve üyeleri, Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nda bir araya geldi.

Protesto için toplananlar adına söz alan Zeynel Abidin Özkan, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine yönelik gerçekleştirilen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliamın, ırkçılığın ve İslamofobinin ulaştığı vahim tabloyu gözler önüne serdiğini belirtti.

Saldırı öncesi yapılan 2 yıllık hazırlık, özenle yazılan 74 sayfalık manifesto, silahların üzerindeki mesaj niteliğindeki isim ve tarihler ile katliamın canlı yayında yapılmış olması gibi ayrıntılara dikkati çeken Özkan, tüm bu ayrıntıların, bu eylemin anlık bir öfke patlaması veya psikolojik bir rahatsızlığın neticesi olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Saldırının belli bir kitleyi harekete geçirme ve benzeri eylemleri yaygınlaştırma amacı taşıyan, planlı, organize ve nokta atışı bir eylem olduğunu vurgulayan Zeynel Abidin Özkan, şunları kaydetti:

"Her fırsatta 'İslami terör' yaftalamasıyla İslam ile terörü özdeşleştiren Batılı güçler, bu fanatik haçlı zihniyeti ile yaplan katliamı 'Hristiyani terör' olarak niteleyecek midir? Bu bağlamda biz Müslümanların böyle bir nitelemede bulunmasını nasıl karşılayacaklardır? Son yıllarda Batı'da git gide yükselen İslamofobi, dünya üzerinde Müslümanların hiçbir yerde güvende olmadığını göstermektedir. Yıllardır Avrupa ve Amerika genelinde yaşanan ırkçı saldırılar, Doğu Türkistan'da Çin zulmü, Filistin'de İsrail zulmü, Arakan'da Budist zulmü ve daha birçok coğrafyada zulme, sömürüye, işkenceye ve soykırıma tabi tutulan Müslümanlarken, terörist ilan edilen yine Müslümanlar oluyor. Bu saldırıların hiçbirine Batı'dan kayda değer bir tepki de yükselmiyor. Her fırsatta demokrasi ve insan hakları nutukları atanlar kendi aleyhine yapılan eylemleri bahane edip ülkeleri bile işgale kalkışıyorken, söz konusu Müslümanlar olunca 3 maymunu oynuyorlar."

Akıl, vicdan ve erdem sahibi insanların, dünyanın daha da yaşanamaz bir yer haline gelmeden inisiyatif alması ve insanlığın bu şiddet sarmalından kurtarması gerektiğini vurgulayan Özkan, aksi halde çok geç kalınmış olunacağını da vurguladı.

Gruptakiler, açıklamanın ardından Yeni Zelanda'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde şehit edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldıktan sonra dağıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:01
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