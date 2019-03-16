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Yeni Zelanda’daki iki camiye terör saldırısı

SMDK, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı

16 Mart 2019 Cumartesi 13:51
Yeni Zelanda’daki iki camiye terör saldırısı

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Vahşi saldırıda hayatını kaybedenlere, özellikle de sevdiklerini kaybeden mülteci Suriyeli ailelere, başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni Zelanda basınına göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkeye birkaç ay önce sığınan mültecilerden Halid Mustafa da dünkü terör saldırısında hayatını kaybetti. Mustafa'nın bir oğlu yaralandı, diğer oğlundan ise henüz haber alınamadı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:51
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