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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz: - "Çok acı, çok kötü bir olay. Biz bu olayı çok şiddetli bir şekilde kınıyoruz ve lanetliyoruz" - "Din mutluluktur, Allah'ın ruhsal bir kurumudur. Allah adına kötülük yapılır mı?"- "Eğer din bizleri birbirimize düşman edecekse ondan uzak durmak lazım. Dinin görevi insanları düşman etmek değil, insanları kardeş yapmaktır. İnsanlar arasında sevgi ve barışı sağlamaktır"

16 Mart 2019 Cumartesi 11:12
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Hangi sebepten olursa olsun, lanetliyoruz. Din mutluluktur, Allah'ın ruhsal bir kurumudur. Allah adına kötülük yapılır mı?" dedi.

Akyüz, yaptığı açıklamada, dün televizyonlardan çok acı bir haber aldıklarını, Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı gerçekleştirildiğini ve bu saldırıda 50'ye yakın kişinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini aktardı.

"Çok acı, çok kötü bir olay. Biz bu olayı çok şiddetli bir şekilde kınıyoruz ve lanetliyoruz." diyen Akyüz, saldırının dinle ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Akyüz, "Bu olayın din adına Hristiyanlık adına yapıldığını tahmin etmiyorum. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda din iflas etti, ikinci plana atıldı. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da da keza öyle. Din adına yapılacağını tahmin etmiyorum. Milliyetçilik adına ya da başka sebeplerden dolayı olmuş olabilir. İncil bizlere sevgiden bahsediyor. Size haksızlık yapana, kötülük yapana iyilik yapın, biri yüzünü tokatlasa diğer tarafını da çevir, ağzından kötü bir laf çıkmasın diyor. Kötü bir söz söyleyene bile o kadar büyük ceza veriliyor ki kalkıp bir insanın canına kıymasının cezası ne olacak." diye konuştu.

- "Hangi sebepten olursa olsun, lanetliyoruz"

İncil'in anayasasının sevgi üzerine oturtulduğunu vurgulayan Akyüz, "Bizim mesajımız, insanlar din adına birbirinden nefret etmesinler. Eğer din bizleri birbirimize düşman edecekse ondan uzak durmak lazım. Dinin görevi insanları düşman etmek değil, insanları kardeş yapmaktır. İnsanlar arasında sevgi ve barışı sağlamaktır. Onun için bu olayı şiddetle, nefretle kınıyoruz. Hangi sebepten olursa olsun, lanetliyoruz. Din mutluluktur, Allah'ın ruhsal bir kurumudur. Allah adına kötülük yapılır mı? Allah'ın insanlara emri sevgidir. Bizleri o yarattı, birbirimizi sevmemizi emrediyor. O emri ihlal edersek, durumumuz kötü olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:12
  1. Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz
  2. mardin
  3. Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı

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