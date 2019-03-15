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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gıyabi cenaze namazı kılındı

15 Mart 2019 Cuma 18:08
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

ÜSKÜP (AA) - Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eski Üsküp Çarşısı'ndaki Murat Paşa Camisi hatibi ve vaizi Prof. Dr. Süleyman Baki, cuma hutbesinde, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Camiye gelip ibadetini yerine getirmeye çalışan masum insanlara yönelik yapılan bu terör saldırısının, vicdanını yitiren bir 'psikopat' tarafından düzenlendiğini dile getiren Baki, dünyanın son dönemde İslam karşıtlığıyla karşı karşıya kaldığına ve buna son verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Baki, "Bunu lanetliyoruz, bunu kınıyoruz ve bunun artık bir son olmasını diliyoruz. Batı'nın, dünyanın, büyük devletlerin, Birleşmiş Milletlerin artık buna bir 'dur' demesi lazım. Müslümanın canının bu kadar ucuz olmaması lazım." dedi.

Cuma namazı sonrası ise Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Öte yandan, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, yaptığı açıklamada, MATÜSİTEB olarak Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını şiddetli bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Bunu bir Müslüman olarak, hatta ve hatta bir insan olarak, Makedonya’da yaşayan bir vatandaş olarak lanetliyoruz, kınıyoruz. Çünkü bu sadece bir Müslüman meselesi değil, bu aynı zamanda bir insanlık meselesi." değerlendirmesinde bulundu.

Emin, dünyanın, Batı'nın ve bölgenin, artan İslam karşıtlığı için gerekli önlemleri almaları temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:08
  1. Gıyabi cenaze namazı
  2. Kuzey Makedonya
  3. Üsküp
  4. Yeni Zelanda

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