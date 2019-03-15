Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

ADDİS ABABA/ABUJA/HARTUM (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yönelik terör saldırılarına Etiyopya, Nijerya, Sudan ve Güney Afrika'dan kınama geldi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin sözcüsü Garba Shehu, AA muhabirine, "Bu sabah Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.



Shehu, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda hükümetine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Sudan Alimler Birliği Başkanı Muhammed Osman Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen kanlı terör saldırısını kınadıklarını söyledi.

Salih, Yeni Zelanda hükümetinden adil bir soruşturma yürütmesini ve faillerin yargılamasını istedi. Sudan Alimler Birliği Başkanı, uluslararası örgütleri saldırıyı kınamaları, nefret ve aşırılık yanlısı taraflara müsamaha göstermemeleri çağrısında bulundu.

Güney Afrika merkezli Awqaf Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Yeni Zelanda'da bir camiye düzenlenen ve masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan korkunç terör saldırısını şiddetli bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Biz Kuran'ın emirleri ve Hz. Muhammed'in hayatına göre yaşıyoruz. Bir masum insanın hayatını kaybetmesi tüm insanlığın kaybetmesine eşittir." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nebiat Getachew, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların üzücü olduğunu dile getirerek, "Dünyanın neresinde olursa olsun bu tür terör saldırılarını kınıyoruz." dedi.



- "Dünya liderleri aynı şeyi şimdi de yapmalı"



Etiyopya'da Müslüman aktivist Ebubekir Ahmed ise ibadet halindeki masum Müslümanlara karşı yapılan bu saldırı nedeniyle derinden sarsıldıklarını ve üzüntü duyduklarını belirtti.



Saldırının "adice ve aşağılıkça" olduğunu dile getiren Ahmed, "Mağdurlar hiçbir şiddet eylemi göstermedi ve kimseye saldırmadı sadece ibadet ediyorlardı." ifadelerini kullandı.



Fransa'da yaşanan terör saldırıları sonrasında dünya liderlerinin Paris'te toplanarak buna ortak tepki gösterdiğini hatırlatan Ahmed, "Dünya liderleri aynı şeyi şimdi de yapmalı." diye konuştu.



Ahmed, batı dünyasında oluşturulan çok kültürlü sistemde bir çatlak olduğuna işaret ederek, bu sistemin arkasında ciddi bir İslamofobinin yer aldığını dile getirdi.



