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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Fener Rum Patrikhanesi: - "Patrik Hazretleri ve Metropolitler bu terör eylemini ve her türlü kindar, köktendinci girişimleri katiyetle kınamakta ve herkesi barış içinde bir arada var olmanın güzelliğini yaşamaya ve iş birliğine davet etmektedirler"

15 Mart 2019 Cuma 16:30
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patrikhanesi, Yeni Zelanda'daki iki camiye yapılan terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Fener Rum Patrikhanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ekümenik Patrik Bartholomeos Hazretleri ve bugün sabahtan mart ayı mutat toplantısını yapmakta olan Sen Sinod Meclisi üyeleri, Yeni Zelanda‘nın Christchurch şehrindeki iki camiye yapılan caniyane terör saldırılarını telin etmektedirler." ifadelerine yer verildi.

Patrik Bartholomeos'un saldırıyı kınadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Patrik Hazretleri ve Metropolitler bu terör eylemini ve her türlü kindar, köktendinci girişimleri katiyetle kınamakta ve herkesi barış içinde bir arada var olmanın güzelliğini yaşamaya ve iş birliğine davet etmektedirler. Bu zalim terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerine derin üzüntü, taziye ve desteklerini ifade etmekte, yaralananlara ise acil şifalar dilemektedirler. Patrik Hazretleri, Yeni Zelanda Metropoliti Sayın Miron ile temasa geçerek Patrikhane‘nin yukarıdaki mesajını ülkenin yetkililerine, Müslüman cemaatine ve Yeni Zelanda halkına iletmesini istemişlerdir."



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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:30
  1. Bartholomeos
  2. Fener Rum Patrikhanesi
  3. Yeni Zelanda

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