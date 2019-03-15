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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan:- "Teröre karşı topyekun ve istisnasız bir uluslararası mücadele elzemdir, vazgeçilmezdir. Din adına can almak kimsenin haddi değildir"- "Dünyanın çeşitli yerlerinde son yıllarda yaşanan elim terör vakaları sürekli olarak Türkiye'mizin bu konudaki tavrının doğruluğunu ve sağlıklılığını teyit etmektedir. Ülkemiz, kardeşlik ortamı ve vicdan özgürlüğü gelenekleriyle tüm dünya için güzel bir örnektir"

15 Mart 2019 Cuma 16:04
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan, teröre karşı topyekun ve istisnasız bir uluslararası mücadelenin elzem ve vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Din adına can almak kimsenin haddi değildir." dedi.

Ateşyan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın bu sabah Yeni Zelanda'da yaşanan elim terör saldırısının sarsıntısıyla güne başladığını ifade ederek, iki farklı camiye ateş açılması sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bu elim saldırıyı en şiddetli biçimde kınadığını vurgulayan Ateşyan, "Cuma namazı sırasında meydana gelen bu menfur saldırı, insanlıktan nasibini alamamış, eli kanlı canilerin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Müminlerin maruz kaldığı bu saldırı ülkemizde de büyük ve haklı bir infialle karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ateyşan, dini, milliyeti ve hiçbir aidiyeti olmadığı her fırsatta dile getirilen terörün insanlık aleminin en büyük tehdidi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki terör saldırılarının çoğu din adına gerçekleştirilmektedir. Barış ve sevgi tüm dinlerin ortak mesajıyken, caniler ibadet halindeki insanların üzerine ateş açabilecek kadar ileri gitme cüretini sergileyebilmiştir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde son yıllarda yaşanan elim terör vakaları sürekli olarak Türkiye'mizin bu konudaki tavrının doğruluğunu ve sağlıklılığını teyit etmektedir. Ülkemiz, kardeşlik ortamı ve vicdan özgürlüğü gelenekleriyle tüm dünya için güzel bir örnektir. Teröre karşı topyekun ve istisnasız bir uluslararası mücadele elzemdir, vazgeçilmezdir. Din adına can almak kimsenin haddi değildir. Caniler ilahi adalet önünde mutlaka hesap verecektir. İnsanlık, eminiz ki son kertede hoşgörüyü ve kardeşliği, bir arada yaşamanın güzelliklerini, ortak bir irade sergileyerek kanlı teröristlere karşı savunabilecektir. Terör uygarlıkların uyumunu engelleyemeyecektir.

Bu vesileyle Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaşamını yitirenler için yüce Allah'tan rahmet niyaz eder, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralıların da şifa bulabilmesi için duacıyız."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:04
  1. Aram Atesyan
  2. Türkiye Ermenileri
  3. Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısı

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