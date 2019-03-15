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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Mısır'da İhvan üyesi olma suçlamasıyla terör listesine alınan eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike:"Bu olay, Batı'nın İslam'a ve Müslümanlara karşı dünyayı zehirleyen nefret söyleminin bir sonucudur. Yemin ederim ki dilim hüznümü ve acımı ifade etmekten aciz kalıyor"

15 Mart 2019 Cuma 15:18
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi olma suçlamasıyla "terör" listesine alınan eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike, Yeni Zelanda'daki iki camide düzenlenen katliamı kınadı.

Ebu Terike, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu olay, Batı'nın İslam'a ve Müslümanlara karşı dünyayı zehirleyen nefret söyleminin bir sonucudur. Bu vahşeti ve gördüğünüz bu gerçek terörü üreten, Batı'daki İslam düşmanlarıdır." ifadelerini kullandı.

İslam'ın sevgi ve bir arada yaşama dini olduğunu vurgulayan Ebu Terike, şunları kaydetti:

"Allah, Müslümanların Yeni Zelanda'daki şehitlerine rahmet etsin. Yemin ederim ki dilim hüznümü ve acımı ifade etmekten aciz kalıyor."


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:18
  1. 2 camiye terör saldırısı
  2. Muhammed Ebu Terike
  3. Yeni Zelanda

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