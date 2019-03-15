Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

MANİSA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Dünyada oluşturulan İslam karşıtlığı ve devlet liderlerinin konuşma biçimleri bu tür sonuçları ortaya çıkarıyor." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları için bulunduğu Manisa'da gazetecilere, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında gerçekleştirilen terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İslam alemine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Akşener, şöyle konuştu:

"Dünyada oluşturulan İslam karşıtlığı ve devlet liderlerinin konuşma biçimleri bu tür sonuçları ortaya çıkarıyor. Özellikle Batı'lı ülkelerdeki devlet adamlarının ayrıştırıcı üsluplarına dikkat etmesi gerekiyor. Bütün devlet adamlarını, Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı bir dilden uzaklaşmaya davet ediyorum. Dünyada bilinen devlet insanları, siyasetçilerinin Müslümanlar ve inanç üzerinden siyaset yaparak seçim kazanmaktan uzak durmaları gerekiyor. Bu durum birçok Avrupa Birliği ülkesinde rastladığımız bir şey. Her seçime gidilirken Avrupa'da ayrıştırıcı dille daha rahat ve kolay seçim kazanmaya yönelik tutumun terk edilmesi gerektiğini söylüyorum. Sonuçları itibarıyla son derece acı oluyor."

Akşener, saldırının, planlı olduğuna dair bilgilerin ortaya çıkmaya başladığını aktardı.

Yeni Zelanda polisinin, saldırının 2 yıldır planlandığına ilişkin bilgilere ulaştığını vurgulayan Akşener, terörün, dini ve milletinin olmadığına işaret etti.



