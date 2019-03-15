0553 313 94 23

Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var"

15 Mart 2019 Cuma 12:44
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " dedi.

Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında, Yeni Zelanda'daki saldırıya değindi.

Cuma namazı sırasında Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade eden Selçuk, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Acı bir günde toplantıyı yapmak durumunda kaldık. Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " diye konuştu.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:44
  1. cami
  2. terör saldırısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uysal: “İlköğretim çağındaki çocuklarımız kodlama eğitimi alacak”
    1. Uysal: “İlköğretim çağındaki..
    2. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    3. Prostat tedavisinde mikrodalga dönemi
    4. Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın..
    5. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    6. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    7. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    8. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    9. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    10. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    11. Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği..
    12. Sultanbeyli yerel seçim anket..
    13. Bakan Ersoy: "Turizmin artık sezonluk..
    14. AB: "Aday ülke ve önemli bir ortak..
    15. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    16. "Firmaların iflas etmelerine müsaade..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Diyet uzmanları uyarıyor: "Ekmeksiz..
    19. "Bu topraklardaki mevcudiyetimizden..
    20. GRAFİKLİ - Yeni Zelanda'da iki camiye..
    21. Piyasalarda gün ortası
    22. Şubat ayında Sinop Havalimanı’nda 10..
    23. Başkan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı’nı..
    24. Ödemelerini alamayan oyuncular, maça..
    25. BM’den İl Milli Eğitim Müdürlüğüne..
    26. Hayvancılık İşletmeleri ve Seralara..
    27. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    28. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    29. Açıklama geldi! 'Fabri Beşiktaş'a geri..
    30. Diyarbakır’da silahlı kavga: 3 ölü, 2..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler