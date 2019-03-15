Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " dedi.

Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iş birliğinde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"ndaki konuşmasında, Yeni Zelanda'daki saldırıya değindi.

Cuma namazı sırasında Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınadığını ifade eden Selçuk, "Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Acı bir günde toplantıyı yapmak durumunda kaldık. Bu acılar bize gösteriyor ki millet olarak, Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Daha çok dayanışma içinde olmamıza ihtiyacımız var. " diye konuştu.















