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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde 'dur' demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir"

15 Mart 2019 Cuma 11:49
Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak, "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Yeni Zelanda'da ibadet eden Müslümanlara yapılan terör saldırısınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oktay, terörün her türlüsünü lanetlediğinin altını çizdi.

Oktay, "Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslamofobya'ya karşı dünya net bir şekilde artık 'dur' demeli, faşist söylemlerden vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:49
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