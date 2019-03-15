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Yeni Zelanda’daki hain saldırıya Mardin’den kınama

Mardin’de Türkiye Gençlik Vakfı Mardin İl Başkanı Mesut Çetin ve cami cemaati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık ve Yeni Zelanda’da bugün cuma namazı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

15 Mart 2019 Cuma 15:06
Yeni Zelanda’daki hain saldırıya Mardin’den kınama

Mardin’de Türkiye Gençlik Vakfı Mardin İl Başkanı Mesut Çetin ve cami cemaati, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık ve Yeni Zelanda’da bugün cuma namazı sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.


Mardin’de Şakir Nuhoğlu Camii’nde cuma namazı sonrası basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı Mardin İl Başkanı Çetin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve cami cemaatinin katılımı ile Yeni Zelanda’da cuma namazı sonrası düzenlenen saldırıyı kınadı. Çetin, ezan ve caminin dünyanın her yerinde mazlumların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlığı hatırlatan Çetin, “Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur. Ezan, göğün ve yerin yegane hükümranı olan Allah’ın, bu hükümranlığının yeryüzünde ve gökyüzünde günde beş defa ilan edilmesinin adıdır. Ezan, Mekke’nin, Horasan’ın, Semerkand’ın, Buhara’nın, Bağdat’ın, Irak’ın, Mısır’ın, Suriye’nin, Kosova’nın, Bosna’nın, Endülüs’ün, Gırnata’nın, İstanbul’un ve Kırım’ın fetih müjdecisidir. Aynı şekilde, en ufak zerresinde bir acı olduğunda ta içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa’mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza ‘Diktatör’ ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi. Eli kanlı İsrail terör devletinin bu pervasız tutumunun diplomatik ve sosyal açılardan karşılığı elbet olacaktır. Bu adımların kararlılıkla atılması hususunda devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam’a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.


Grup, açıklamanın ardından sessizce dağıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:06
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