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Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 49'a yükseldi.

15 Mart 2019 Cuma 11:18
Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 49'a yükseldi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:18
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