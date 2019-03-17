Yeni Zelanda’daki cami saldırısında hayatını kaybedenler ve ülkeleri

Yeni Zelanda polisi, hayatını kaybeden 50 kişinin isimlerinin aileleriyle paylaşıldığını, her bir kurbanın ölüm sebebinin tespit edilmesinin ardından ailelerine teslim edileceğini söyledi.

Cami saldırısında hayatını kaybeden veya kayıp olanların kimler olduğu belirtildi.

Deans Caddesi Camisi’nin cemaatine saldırı yapıldığı günden beri 3 yaşındaki Macid İbrahim’in kayıp olduğu belirtildi.

İbrahim, kardeşi Abdi ile babasını ziyaret ediyordu. Kardeşi Abdi ve babası saldırıdan kaçıp kurtulurken, Macit İbrahim bulunamadı. Macit’in ailesi yaralıların tedavi edildiği hastanelerde onu bulamadı.

Macit İbrahim’in kardeşi Abdi, "Onun camide öldürülen kişilerden biri olabileceğini düşünüyoruz. Caminin içinde bulunan herkesin öldüğü söylenyor" dedi. Abdi, kardeşi Macit’in enerjik, oynamayı seven güler yüzlü, hep gülen biri olduğunu söyledi. Polis, yalnızca bir çocuğun öldüğünü, yaralanan bir çocuk olmadığını belirtirken, ölen çocuğun ismini açıklamadı.

Keşmiş Lisesi, iki öğrencisinin ve okullarından mezun olan bir diğerinin kayıp olduğunu, bir öğrencilerinin de hastanede tedavi edilmekte olduğunu söyledi.

Davut Nebi

Davut Nebi, cami katliamında hayatını kaybedenlerden ismi ilk açıklanan ilk kişi oldu. Afganistan’da doğan 71 yaşındaki Davud Nebi 1980 yılında Sovyet işgalinden kaçarak ailesi ile birlikte Yeni Zelanda’ya göç etmiş.

Zeni Zelanda’daki Afgan toplum lideri ve mühendis olan, göçmenlere yardım eden Davut Nebi klasik araba tutkunuymuş.

Saldırgan camiye girince Davut Nebi cemaati korumak için saldırganın üzerine atmış. Davut Nebi’nin oğlu Ömer, gazetecilere yaptığı açıklamada Davut Nebi’nin, mültecilere Filistinli, Irak, Suriyeli olusun hiç ayırım göstermeden el uzattığını söyledi.

Seyid Milne 14 yaşındaydı

Cami saldırısında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Seyid Milne’nin büyüyünce futbolcu olmayı istediği ifade edildi. Seyid Milne, Cuma günü annesi ile birlik saldırının yapıldığı El Nur Camisi’ndeydi. Zeyid Milne’nin babası, oğlunun resmen öldüğünün kendisine bildirilmediğini ancak “Onun öldüğünü biliyorum. Onun bebekliğini hatırlıyorum. Doğduğu zaman da onu neredeyse kaybediyorduk. Küçük cesur bir asker. Onun karşısına çıkanın kim olduğuna önem vermeyen birisi tarafından vurulduğunu görmek çok zor. Onun nerede olduğunu biliyorum, o huzur içinde” dedi. Milne’nin üvey kardeşi Brydie Henry de, "Onu son defa vücudun alt kısmı kanlar içinde mescidin içinde yatarken gördüm" dedi.

Naim Raşit (50)

Aslen Pakistan Abat Abad’tan Naim ChristChurch’de öğretmendi. Naim, görüntülerde saldırganı durdurmaya çalışırken görüldü. Pakistan Dışişleri Bakanlığı saldırıda ağır yaralanan Raşit’in hayatını kaybettiğini doğruladı. Naim’in kardeşi Hurşit Alim, videoyu görünce onunla gurur duyduğunu söyledi. Hurşit, "O cesur bir kişiydi. Onun, saldırganı durdurmak için çalışarak birkaç kişinin hayatını kurtardığını söylediler” dedi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Naim Raşit’in Christchurch’da toprağa verileceğini söyledi.

Talha Raşit (21)

Raşit’in büyük oğlu olan Talha, ailesi Yeni Zelanda’ya geldiği zaman 11 yaşındaydı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Talha Raşit’in öldüğünü doğruladı. Arkadaşları Talha’nın yeni işe girdiğini ve yakında evlenmeyi planladığını söyledi. Talha’nın amcası birkaç gün önce Naim Raşit’le konuştuğunu, kendisine Pakistan’a dönüp Talha’yı evlendirmek istediğini söyledi. Amca, "Şimdi baba ve oğlunun cenazelerini Pakistan’a getirmeye çalışıyoruz" dedi. Naim Raşit’in diğer bir oğlunun hastanede tedavi edilmekte olduğu belirtildi.

Farhac Ahsen (30)

Hindistan vatandaşı olan elektrik mühendisi Ahsen 10 yıl önce çalışmak üzere Haydarabat’tan Yeni Zelanda’ya gelmiş. Evli olan Ferhac’ın 3 yaşında bir kızı ve 6 aylık bir kızı vardı. Yeni Zelanda yetkilileri Ferhac’ın saldırıda öldürüldüğünü ailesine bildirmiş.

Hüsne Ara (42)

Hüsne Ara Bangladeş vatandaşı. Bangladeş konsolosluğu Yeni Zelanda cami saldırısında 3 Bangladeş vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı ancak detay vermedi.

Hüsne Ara’ın saldırı anında El Nur Camisi’nin kadınlar bölümünde bulunduğu belirtildi. Hüsne’nin kocası Ferududdin’in bir tekerlekli sandalye ile caminin erkekler bölümünde olduğu belirtildi. Hüsne’nin yeğeni, teyzesinin silah sesini duyar duymaz kocasını kurtarmak için erkekler bölümüne girdiği zaman vurularak hayatını kaybettiğini söyledi. Kocasının ise kurtulduğu söylendi.

Halit Mustafa

Saldırıda hayatını kaybeden Halit Mustafa, 2018’de Suriye’den güvenli gördükleri Yeni Zelanda’ya mülteci olarak gelmişti. Halit Mustafa’nın 18 yaşındaki bir oğlu hala kayıp. Diğer bir oğlu yaralanarak ameliyat edilmiş.

Amcad Hamid (57)

Her Cuma günü camiye gelen Doktor Amcad Hamid saldırıdan sonra bir daha görülmemiş. Ailesi Amcad’ı kontrol ettikleri hiçbir hastanede bulamadıklarını, onun öldüğüne inandıklarını söyledi.

Amcad’ın eşi Hahan, burada kendileri ve çocukları için daha iyi bir gelecek bulmaya geldiklerini söyleyerek Amcad’ın çok iyi biri olduğunu söyledi. İki oğulları olan Hamid ailesi Yeni Zelanda’ya 23 yıl önce gelmişti. Amcad Hamid, Yeni Zelanda Canterbury Bölge Hastanesinde kardiyorespiratuvar hastalıkları uzmanı olarak görev yapıyordu. Amcad’ın oğlu Hüsam Hamid, bu olaydan sonra Yeni Zelanda’nın hep değişeceğini söyledi.

Adı bilinmeyen Afgan vatandaşları

Yeni Zelanda Afganistan Derneği, iki Afgan vatandaşının öldüğünü doğruladı. Ancak isimlerinin belli olmadığını söyledi.

Hüseyin El-Omari (35)

Hüseyin Omari her cuma günü camiye gider, ardından anne babasının evinde yemek yerdi. Anne babası ile en son Perşembe günü konuşmuştu. Yeni araba aldıkları için çok heyecanlıydı. Hüseyin El Omari’nin babası Hazim el Umari, eşi Cennet Ezat ile birlikte 1190 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Yeni Zelanda’ya gelmişti. Ailesi cami saldırısından beri Hüseyin Omari’den bir haber alamadıklarını söyledi.

Muhammed Abdul Hamid

Yaşı bilinmeyen Muhammed Abdulhamit cami saldırısında öldüğü doğrulanan ilk Endonezyalı oldu. 7 Endonezyalının saldırı sırasında iki camide bulunduğu, 5 Endonezyalının sağ olduğu Endonezya’nın Yeni Zelanda konsolosluğu tarafından açıklandı.

4 Pakistanlı, yaşları bilinmiyor

Pakistan Dışişleri Bakanı, 4 Pakistan vatandaşı Süohyl Şahit, Seyid Cihandad Ali, Seyid Arib Ahmed ve Mahbub Harun’un hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşları konusunda açıklama ise yapılmadı. Pakistan vatandaşı 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

4 Mısır vatandaşı

Mısır Çalışma ve Göç Bakanlığı Yeni Zelanda cami saldırısında 4 vatandaşının öldüğünü doğruladı.

Hayatını kaybeden Mısır vatandaşlarının Munir Süleyman, Ahmed Cemaleddin Abdul Gani, Eşref El-Mursi ve Aşre El Masri olduğu belirtildi.

4 Ürdün vatandaşı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı cami saldırısında, 4 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Ürdünlü 5 kişinin ise yaralandığı ve tedavi edilmekte olduğu belirtildi.

Kayıp olanlar listesinde Ürdün, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Fiji ve Suudi Arabistan vatandaşlarının bulunduğu belirtildi.

Saldırıda en az 4 Somali vatandaşının yaşamını yitirdiği belirtildi.