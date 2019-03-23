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Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybedenler İsveç'te anıldı

Stockholm'de, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında katledilenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

23 Mart 2019 Cumartesi 17:14
Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybedenler İsveç'te anıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında şehit edilenler için anma töreni düzenlendi.

İsveç İslam İşbirliği Konseyi tarafından Segel Torg Meydanı'nda düzenlenen Türk STK'ların desteklediği törene, Müslümanların yanı sıra İsveçliler de katıldı.

Törende, terör saldırısı kınanarak, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Tören süresince katılımcılar yanlarında getirdikleri çiçek ve seccadeleri alana bıraktı. Tören sonunda da hayatını kaybedenler için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, AA muhabirine, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınamak ve unutturmamak için toplandıklarını söyledi.

Dünyada ve İsveç'te İslamofobinin arttığına işaret eden Akan, dün Kültür ve Demokrasi Bakanı Amanda Lind ile görüşerek, Müslümanların güvenliklerinin sağlanmasına ilişkin endişelerini dile getirdiklerini belirtti.

Terör eylemlerinin hiçbir dine ve ülkeye mal edilemeyeceğini vurgulayan Akan, "İnsanların ibadet ettiği ve dua etmek için toplandığı yerler korunmalı. Özellikle sosyal medyada nefret ve şiddet çağrısı yapanlara karşı ivedilikle önlem alınmalı. Aklı başında herhangi dine bağlı bir kimse terör eylemi yapmaz. İşte gördük ırkçılar haricinde Yeni Zelanda saldırısında bütün dünya tek yürek oldu; bu yüzden terör eylemleri hiçbir dine ve ülkeye mal edilemez.'' değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:14
  1. İsveç
  2. terör saldırısı
  3. Yeni Zelanda

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