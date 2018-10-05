Yeni Zelanda'da teneke kutuda yaklaşık 100 dolara 'temiz hava' satılıyor

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Yeni Zelandalı gazeteci Damien Christie tarafından paylaşılan paketin fotoğrafında hava 20 dolar indirimde.

Christie Twitter'da paylaştığı mesajında "Benimle dalga geçiyorsunuz sanırım. Ayrıca 98 dolar, şirin küçük bir hediye de değil" dedi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Kapitalizmin zirvesine ulaştık" dedi.

Yeni Zelanda'da Kiwiana isimli bir şirket tarafından üretilen hava kutularının tepesinde nefes maskeleri de var.