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Korona Virüs Yeni Zelanda’da son 24 saatte ilk kez 3 bin 305 Kovid-19 vakası kaydedildi
Korona Virüs

Yeni Zelanda’da son 24 saatte ilk kez 3 bin 305 Kovid-19 vakası kaydedildi

Yeni Zelanda’da, virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana bir günde ilk kez 3 bin 305 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 12:14:00 -
Yeni Zelanda’da son 24 saatte ilk kez 3 bin 305 Kovid-19 vakası kaydedildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'un Omicron varyantı etkili oluyor.

Ülkede son 24 saate virüsten can kaybı yaşanmazken, 8'i yurt dışından dönenler olmak üzere 3 bin 305 yeni vaka kaydedildi.

Bunun, şimdiye kadar görülen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda’da 22 Şubat 2022'de 2 bin 846 kişi virüse yakalanmıştı.

Salgının başladığı günden bu yana Kovid-19'dan toplam 56 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar 39 bin 345 kişi virüse yakalandı.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 95.​​​​​​​

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