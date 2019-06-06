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Yeni Zelanda’da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeni Zelanda’da silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:40
Yeni Zelanda’da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeni Zelanda’da silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Yeni Zelanda’nın kuzey adasındaki Kawhia yakınlarında silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis, yerel saatle 04.00 sularında gelen silahlı saldırı ihbarı sonucunda olay yerine gittiklerini, o esnada 4 yaralının bulunduğunu açıkladı. 1 kişi hayatını kaybederken 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Silahlı saldırgana dair ise bilgi paylaşılmadı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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