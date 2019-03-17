Yeni Zelanda’da ölü sayısı 50’ye yükseldi

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 49’dan 50’ye yükseldiği belirtildi.

Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, Christchurch’te iki camiye düzenlenen terör saldırısında ölü sayısının 50’ye yükseldiğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 50 kişiden 36’sının hastanede tedavisinin sürdüğünü ifade eden Bush, iki kişinin ise durumunun kritik olduğunu belirtti. Bush, ülkedeki camilerin çevresinde üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerinin, bir tehdit olmadığı tespit edilene kadar devam edeceğini söyledi. Bush, saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 kişi arasından yalnızca Brenton Harrison Tarrant’ın suçlu bulunduğunu, saldırıya kaç kişinin karıştığına ilişkin kesin bir bilgi veremeyeceğini ifade etti.

Dün, güvenlik nedeniyle kapalı kapılar ardında yapılan duruşmanın ardından, Tarrant’ın 5 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek duruşmaya kadar gözaltında tutulacağı belirtildi.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında iki ayrı camiye terör saldırısı düzenlenmişti.