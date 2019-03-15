Yeni Zelanda’da öldürülenler için Mescid-i Aksa’da 40 bin kişilik gıyabi cenaze namazı Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda’da katledilen 49 Müslüman için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Mescid-i Aksa’da 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda’da katledilen 49 Müslüman için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Yeni Zelanda’da Cuma namazı vakti iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmişti. Mescid-i Aksa’da toplanan 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda’da katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, terör saldırısını kınadı.

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