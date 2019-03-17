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Yeni Zelanda’da öldürülen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına Kırıkkale’de tepki gösterildi.

17 Mart 2019 Pazar 18:33
Yeni Zelanda’da öldürülen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarına Kırıkkale’de tepki gösterildi. İkindi namazı sonrası Nur Camii avlusunda toplanan kalabalık cami katliamında ölen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.


Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen programda gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi. Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Fatih Küçüktiryaki, “Yeni Zelanda’da Cuma namazı için toplanan Müslümanlara yapılan hunharca saldırıyı kınamak ve zulme maruz kalan kardeşlerimizin yanında olduğumuzu izhar etmek için toplanmış bulunuyoruz. Zulüm kime yapılırsa yapılsın bu büyük bir cürümdür. Ancak bu yapılan barbarlığın, caniliğin adını tescillemek için diyoruz ki; "Bu yapılan Hristiyan, Yahudi terör" faaliyetidir. Sorumlular er geç yaptıklarının cezasını vereceklerdir” dedi.


Küçüktiryaki, “Bu son olayda göstermiştir ki; tarih yine tekerrür etmiştir. Bundan tam 103 yıl önce İstanbul’u ele geçirmek isteyen bu cani güruh, dedelerimizin imanlı savletleri karşısında tutunamayıp, denize gömülmüşlerdir, işte belki de geçmişten gelen bu kin ve nefret sebebiyle yapılan hunharca saldırının tamda Çanakkale Zaferimizin seneyi devriyesine denk gelmesi herhalde tesadüf olmasa gerektir. Bu bir Hristiyan, Yahudi terörüdür. Her fırsatta İslamı, Müslümanları terörle eş göstermek isteyenlerin, bu son hadise karşısında takınacakları tavrı, kıvıracakları yönü kestirme işini kişilerin idrakine bırakıyorum. Son olarak bizler Kırıkkale’de, Hakkın i’la ve ifası için çalışan "Kardeş Vakıf ve Dernekler" olarak yapılan bu zulmü ve faillerini kınıyor, şiddetle kınıyoruz. Er geç bu yapılanların hesabının görüleceği, zalimlere zulümlerinin hesabının sorulacağı güne Rabbimizin bizi ulaştırmasını umid ediyorum. Şehit düşen kardeşlerimize Rabbimizden merhamet dileniyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem” diye konuştu.


Yeni Zelanda’daki olayı şiddetle kınadığını ifade eden Raziye Ünal, “Bu şiddeti kınıyorum, ayıplıyorum. Biz kaçıncı yüzyıldayız? Biz bu yüzyılda daha iyi insan olmak hem madden hem manen daha başarılı, daha iyi bireyler olmak için insanlara her zaman sevgi ve saygıyla davranmak için Aşık Yunus Emre’nin dediği gibi ‘yaratılanı sevdim, yaratandan ötürü’ biz bütün insanları sevgiyle, saygıyla kucaklamak ve karşı taraftan da aynı şeyleri bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:33
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