Yeni Zelanda'da koronavirüs vaka sayıları bir günde iki kata yakın arttı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre,19’u ülkeye dönenler arasında olmak üzere bir günde ilk kez 12 bin 30 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19’un Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarının hızlı artış gösterdiğini belirten yetkililer, kaydedilen rakamların bir önceki en yüksek günlük vaka sayısından neredeyse iki daha kat fazla olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda’daki bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı dün 6 bin 137 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ülke Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 61’e çıktı

Yeni Zelanda’da artan vaka sayılarının yanı sıra can kayıpları da yükselmeye başladı. Son 24 saatte 5 kişinin daha Kovid-19’dan hayatını kaybetmesiyle, salgının başladığı günden bu yana ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 61’e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 57 bin 497’ye ulaştığı ülkedeki 39 bin 720 aktif vakadan, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 237 Yeni Zelandalının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 95

Kovid-19’un Omicron varyantıyla mücadele eden Yeni Zelanda’da, dün 6 bin 137 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, bugün de 12 bin 30 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayı yaklaşık iki kat artı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre,19’u ülkeye dönenler arasında olmak üzere bir günde ilk kez 12 bin 30 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19’un Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarının hızlı artış gösterdiğini belirten yetkililer, kaydedilen rakamların bir önceki en yüksek günlük vaka sayısından neredeyse iki daha kat fazla olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda’daki bir önceki günlük en yüksek vaka sayısı dün 6 bin 137 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ülke Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 61’e çıktı

Yeni Zelanda’da artan vaka sayılarının yanı sıra can kayıpları da yükselmeye başladı. Son 24 saatte 5 kişinin daha Kovid-19’dan hayatını kaybetmesiyle, salgının başladığı günden bu yana ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 61’e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 57 bin 497’ye ulaştığı ülkedeki 39 bin 720 aktif vakadan, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 237 Yeni Zelandalının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu ülkede Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 94, tek dozunu yaptıranların oranıysa yüzde 95.