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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına tepkiler

Yeni Zelanda'daki terör saldırıları Avrupa'daki Türk ve Müslüman toplumu tarafından kınandı

15 Mart 2019 Cuma 17:34
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına tepkiler

KÖLN (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırıları Avrupa'daki Türk ve Müslüman sivil toplum kuruluşları tarafından kınandı.

Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki camiye düzenlenen terör saldırılarının kara bir gün olarak hatırlanacağı belirtildi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının kendilerini derinden sarstığı belirtilen açıklamada, saldırılar en güçlü şekilde kınanarak, bu terör eyleminin faillerin en kısa sürede bulunup, camilerin güvenliğinin yetkililer tarafından sağlanması gerektiği belirtildi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün de 15 Mart 2019'un artık hafızalara kazındığını dile getirerek, "Christchurch şehrindeki akıl almaz terör saldırısı vahşette ve insanlık düşmanlığının ne raddeye varılabileceğini göstermektedir. Bu saldırılar, insanın nefretle hareket ettiğinde ne derece alçalabileceğini göstermesi açısından oldukça manidardır. Bu saldırıyı mümkün olan en sert biçimde kınıyoruz. Katliamda şehit edilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve geride kalanlara sabr-ı cemil niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu alçak saldırıların hedefinin daha fazla nefret tohumu ekmek ve toplumları bölmek olduğunu ifade eden Ergün, güvenlik birimlerinin camilerle iş birliği içerisinde olması gerektiğini belirtti.

- "Terörün ve teröristin dini yoktur"

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Başkanı Durmuş Yıldırım da Müslümanlara yönelik düzenlenen bu terör saldırısını kınadı.

Durmuş, "Özellikle son yıllarda Batı dünyasında çok tehlikeli ideolojik bir boyuta varan İslam düşmanlığının bir tezahürü olarak, Yeni Zelanda’da olduğu gibi, Müslümanlara karşı terör saldırıları giderek artıyor. Almanya ve benzeri Avrupa ülkelerinde de camilere ve Müslümanlara karşı yapılan saldırılar maalesef ardı arkası kesilmeden devam ediyor." diye konuştu.

Onlarca Müslüman'ı katledenleri "Hıristiyan terörist" olarak değil, sadece eli kanlı, insanlıktan nasibini almamış, Müslümanlara olan kinini mübarek cuma gününde silahlı eyleme dönüştüren teröristler olarak gördüklerine dikkati çeken Durmuş, "Çünkü, terörün ve teröristin dini yoktur." ifadesini kullandı.

- "Vahşet şok edici"

Müslüman sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) Dönem Başkanı Erol Pürlü de "Bu korkunç eylem, İslam düşmanlığının ve Müslüman karşıtı ırkçılığın ne kadar yayıldığını, hangi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Teröristler mümkün olduğunca çok fazla Müslüman öldürmek istedi. Özellikle buradaki vahşet şok edicidir." diye konuştu.

Bu saldırının başkaları tarafından taklit edilmesinden endişe ettiklerini belirten Pürlü, Müslümanları dikkatli olmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:34
  1. ATİB
  2. DİTİB
  3. IGMG
  4. Yeni Zelanda'da iki camide katliam

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