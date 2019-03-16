Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

KONYA (AA) - Konya Genç STK'lar Platformu üyeleri, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi.



Kılıçarslan Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak, slogan atıp tekbir getirdi.



Grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Şentürk, Yeni Zelanda'daki menfur saldırı nedeniyle üzüntü ve öfke içerisinde olduklarını söyledi.



Terör saldırısının sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanarak, benzer terör saldırılarını yapmak niyetinde olan potansiyel teröristlerin özendirildiğini belirten Şentürk, "Onlar korkuyla, baskıyla, zulüm ve işkence ile İslam'ın nurunu söndürmeye çalışıyor ama buradan tüm müstekbirlere bir daha sesleniyoruz; Son bir fert kalıncaya dek İslam'a ve onun kutsallarına kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız." dedi.

Bu saldırının, Batı'nın kurguladığı küresel siyasetin medya aracılığıyla yürüttükleri İslam karşıtı söylem ve eylemlerinin bir parçası ve sonucu olduğunu vurgulayan Mehmet Şentürk, "Buradan İslam dünyasının liderlerine bir çağrıda bulunuyoruz. İstanbul'da bir araya geliniz. Ayasofya'dan başlatacağınız yürüyüşle, Müslümanların kimsesiz, çaresiz ve zavallı olmadıklarını haykırınız. Göreceksiniz ki tüm ümmet ardınızdan yürüyecektir. Sadece bu yürüyüşünüz bile teröristlere ve terör devletlerine korku salmaya yetecektir." diye konuştu.



Şentürk, bu menfur saldırıyı unutmayacaklarının altını çizerek, "Yüreğine kor düşmüş olan tüm Müslüman kardeşlerimizi her türlü provokatif hareketlere karşı sağduyulu olmaya ve bu elim hadisenin benzerlerinin vuku bulmaması için hukuk önünde hesabının sorulması, faillere en ağır cezaların verilmesi için takipçi olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Açıklamanın ardından gruptakiler, terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.