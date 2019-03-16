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Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib:- "Bu katliam ve DEAŞ, aynı ağacın nefret, şiddet ve aşırılıkla sulanan iki dalı"- "Bu saldırıya terör yerine suç denmesini de anlamış değiliz. Gerek Doğu'da gerekse Batı'da, 'İslami terörizm' düzmecesine son verme zamanı geldi"

16 Mart 2019 Cumartesi 02:21
Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı

KAHİRE (AA) - Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını ve terör örgütü DEAŞ vahşetini, "aynı ağacın nefret, şiddet ve aşırılıkla sulanan iki dalı" olarak nitelendirdi.

Tayyib, yazılı açıklamasında, "Yeni Zelanda'daki iki camide namaz kılanları hedef alan terör saldırısı haberlerini büyük bir acı ve üzüntüyle izliyoruz. Bu korkunç katliam, vicdan sahibi herkesin kalbini titretmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"Saldırganların çektiği ve tüm dünyaya canlı yayınladığı bu çirkin katliam görüntülerinin, terör örgütü DEAŞ'ın işlediği korkunç katliamlara benzediğini" ifade eden Tayyib, "Bu katliam ve DEAŞ, aynı ağacın nefret, şiddet ve aşırılıkla sulanan iki dalı. Kalplerinde merhamet, insanlık ve hoşgörü olmayan bu taraflar, işledikleri suçlara göz yuman ve vahşileşmelerine imkan tanıyan dar siyasi ve ırkçı birtakım hesaplar olmasaydı bu kadar korkunç bir şekilde vahşileşemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

İslam'la terörü bir araya getirenlerin, bu yalana artık son vermesi gerektiğini belirten Tayyib, dün yaşanan olayın arkasında İslam ve Müslümanların değil ancak vahşi ve barbar bir zihniyetin olduğunu vurguladı.

İslamofobi'nin en kısa sürede suç sayılması çağrısını yapan Tayyib, şunları kaydetti:

"Ne İslam'a mensup bir kişinin işlediği terör eylemini, direkt İslam ve Müslümanlara nispet edilmesini ne de herhangi bir dine mensup bir kişinin işlediği terörün ardından doğrudan aşırı sağcı olarak nitelendirilmesini anlayamıyoruz. Aynı şekilde bu saldırıya terör yerine suç denmesini de anlamış değiliz. Gerek Doğu'da gerekse Batı'da, 'İslami terörizm' düzmecesine son verme zamanı geldi."

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 02:21
  1. El-Ezher
  2. kınama
  3. Yeni Zelanda

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